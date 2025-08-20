jueves, agosto 21, 2025
General

Nueva diplomatura en San Cayetano: formación en gerontología y discapacidad

Este sábado comienzan las clases de la Diplomatura en Asistente Gerontológico y Personas con Discapacidad, una iniciativa conjunta entre la Municipalidad y la UNTREF, en el marco del Programa Puentes

Este sábado 23 de agosto dará inicio en nuestra ciudad la Diplomatura en Asistente Gerontológico y Personas con Discapacidad, una nueva propuesta de formación que se suma a la creciente oferta educativa local.

La implementación de esta diplomatura fue posible a partir del convenio firmado entre la intendenta municipal, María José Gentile, y la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), en el marco del Programa Puentes, una iniciativa provincial orientada a fortalecer la educación superior en el interior bonaerense.

La apertura de esta nueva instancia de formación representa un avance importante para el desarrollo educativo y profesional de la región. Además de ofrecer capacitación en un área de alta demanda laboral, se vincula directamente con uno de los sectores más dinámicos de servicios y cuidado del distrito.

Con esta iniciativa, el municipio reafirma su compromiso con la expansión del acceso a la educación superior y la generación de oportunidades de crecimiento personal y profesional para sus habitantes.

