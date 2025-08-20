La Niña bajo el agua: 85 mm de lluvia dejaron calles anegadas y canales saturados

- Advertisement -

El delegado municipal de La Niña, Leandro “Nano” Álvarez, brindó este miércoles una entrevista a Gustavo Tinetti en el programa Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión+ TV, donde explicó la difícil situación que atraviesa la localidad tras la intensa lluvia caída en las últimas horas.

“La precipitación fue de 85 mm y duró hasta cerca de la una de la mañana. Hoy amanecimos con mucho viento, pero al menos el cielo está empezando a aclarar”, relató Álvarez. En ese contexto, la localidad sufrió varios inconvenientes: “Tuvimos cortes de luz durante varias horas. Los caminos están bajo agua, y la gente de la cooperativa tuvo que salir en tractor para resolver los desperfectos”.

Uno de los principales problemas que enfrenta La Niña es el sistema de desagüe: “Habíamos hecho trabajos de drenaje y las calles estaban secas, pero con esta nueva lluvia volvimos a tener varias calles inundadas. Descubrimos que unos canales históricos, construidos en la época de los militares para desagotar el pueblo, fueron tapados recientemente. Por eso el agua se acumula en la cuneta de la vía y no puede salir”, explicó el delegado.

Ante esta situación, Álvarez ya mantuvo reuniones con la intendente María José Gentile y se están realizando gestiones para poder intervenir: “Pedimos una pala pequeña para destapar esos canales y permitir que el agua escurra. Es urgente porque si llegan más lluvias en primavera, la situación puede agravarse”.

En cuanto al acceso a la localidad, Álvarez señaló que el camino principal también presenta dificultades: “Vamos a revisar el estado del camino central. A pesar de las condiciones, el doctor José Simonelli sigue viniendo en su auto, incluso en plena lluvia, y eso también nos sirve como referencia para saber cómo está la vía”.

El delegado también destacó la labor del médico rural: “José es un genio. Primero recorre las casas de los pacientes mayores y luego va a la sala. Hay días que termina a las 3 o 4 de la tarde. Es un ejemplo”.

Finalmente, Álvarez hizo un llamado a la comunidad: “Pedimos paciencia. Tenemos solo cuatro empleados, una pala de mano y una máquina de arrastre que no sirve para este tipo de tareas. Nos ayudamos entre todos, un vecino con su tractor, los chicos que se suman a abrir cunetas. Es momento de colaborar. Si cada uno puede abrir un poco frente a su casa, entre todos vamos a salir adelante”.

Así, La Niña intenta sobrellevar las consecuencias del temporal, con esfuerzo comunitario y esperando que el clima dé un respiro.