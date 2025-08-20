Ignacio Palacios y Leny Luberriaga: “Es momento de que Nueve de Julio piense en Nueve de Julio”

- Advertisement -

En una campaña marcada por el desencanto social y la desconfianza hacia la dirigencia, los candidatos de Nuevos Aires Ignacio Palacios (concejal en funciones que busca renovar su banca) y Leny Luberriaga (docente y referente deportiva, que se postula como consejera escolar) coincidieron en la necesidad de poner el foco en las problemáticas de Nueve de Julio, dejando de lado la agenda nacional que, según afirmaron, “diluyó durante años las verdaderas discusiones locales”.

“Esta es una elección diferente. Por primera vez los bonaerenses vamos a poder votar cargos locales en una fecha distinta de la elección nacional. Es una oportunidad para hablar realmente de lo que nos pasa en nuestra ciudad, en nuestras escuelas, en los caminos rurales”, sostuvo Palacios. Y agregó: “La política está en deuda. Hay enojo y desencanto, pero también hay una oportunidad: empezar a decidir desde 9 de Julio qué rumbo queremos tomar”.

Luberriaga, por su parte, remarcó que su compromiso nace de la vocación de servicio y del hartazgo frente a las promesas incumplidas. “Soy muy apasionada en todo lo que hago. Siempre estuve cerca del deporte, de la comunidad, y esta vez decidí salir del lugar de la queja y meterme de lleno a trabajar desde adentro. Tengo cuatro hijos y quiero que vivan en una ciudad con una educación pública digna. No podemos seguir aceptando escuelas sin clases, con paredes electrificadas o comedores sin recursos. Si decimos que defendemos la educación pública, empecemos a mejorarla de verdad”, expresó con contundencia.

Tanto Palacios como Luberriaga destacaron el trabajo colectivo que impulsa Nuevos Aires, un espacio que —afirman— busca construir desde abajo, apostando a fortalecer las instituciones y fomentar la autonomía municipal. “La provincia de Buenos Aires tiene una deuda pendiente con el interior. Es momento de discutir seriamente la autonomía de los municipios. Hoy las decisiones se toman en La Plata o en el AMBA, mientras el interior productivo sigue postergado”, planteó Palacios, al tiempo que recordó que muchos proyectos presentados por su bloque en el Concejo Deliberante siguen sin ser tratados.

Consultados sobre la actual crisis hídrica, ambos coincidieron en que las respuestas del municipio llegaron tarde y mal. “Se perdieron meses valiosos. Desde marzo venimos pidiendo que se declare la emergencia, que se actúe con maquinaria adecuada. Hoy, más del 80% de los campos son intransitables. Lo venimos advirtiendo, pero no se hizo el trabajo preventivo”, apuntó Palacios, quien también criticó la demora en el tratamiento de una ordenanza clave que permitiría que los productores puedan intervenir los caminos con devolución impositiva.

En otro tramo de la charla, Luberriaga fue consultada sobre el impacto de su decisión en su entorno personal. “Al principio mi familia no lo entendió. Hay un descreimiento grande en la política. Pero yo no podía seguir mirando desde afuera. Estoy convencida de que si queremos que algo funcione, tenemos que involucrarnos. Este espacio me dio esa posibilidad y hoy estoy acá, defendiendo lo que creo”, aseguró.

Antes de despedirse, ambos candidatos enviaron un mensaje directo a los más jóvenes, especialmente a quienes votarán por primera vez. “Entendemos el enojo, pero la salida es involucrarse, no alejarse. Votar es una herramienta fundamental. Esta vez elegimos a los que caminan la misma calle que vos, a los que vas a cruzar todos los días. No es una elección más. Es la oportunidad de marcar un rumbo distinto”, concluyó Palacios.

Las elecciones locales se celebrarán el 7 de septiembre, en una jornada donde se elegirán concejales y consejeros escolares. Desde Nuevos Aires esperan que la ciudadanía se sume al desafío de pensar y construir un 9 de Julio más justo, más equitativo y con desarrollo real desde lo local.