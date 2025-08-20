Forestan espacios públicos con árboles donados por el Rotary Club

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La ciudad de Nueve de Julio avanza con la plantación de árboles en distintos espacios públicos, tras la donación de 96 ejemplares realizada por el Rotary Club 9 de Julio. Esta iniciativa tiene como propósito fomentar la forestación urbana desde una perspectiva ambiental sostenible y generar conciencia sobre la importancia del arbolado en la vida comunitaria.

En los últimos días, se plantaron especies como Acacias de Constantinopla, Fresnos Rojos, Fresnos Americanos y Aromos. Ocho de estos árboles fueron ubicados en la Plaza del Barrio Héroes de Malvinas y otros siete en la Plazoleta Independencia, como parte de la distribución planificada.

Desde su puesta en marcha, el proyecto del Rotary ya ha permitido la entrega de un total de 178 árboles, que fueron destinados a instituciones de bien público del distrito. La iniciativa no solo busca embellecer el entorno urbano, sino también sumar acciones concretas para mitigar los efectos del cambio climático.