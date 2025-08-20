jueves, agosto 21, 2025
Tenis

Bu Yunchaokete avanza con autoridad en Winston-Salem tras vencer a Mariano Navone

El joven tenista chino se impuso con contundencia en sets corridos y dio un paso más en el ATP 250 estadounidense. Navone, oriundo de Nueve de Julio, no pudo hacer pie en el partido

0
En un sólido desempeño, el tenista chino Bu Yunchaokete superó este miércoles al argentino Mariano Navone por 6-4, 6-4 en la primera ronda del ATP 250 de Winston-Salem, Estados Unidos.

Yunchaokete, una de las promesas del tenis asiático, dominó el encuentro con un juego agresivo y preciso desde el fondo de la cancha. Por su parte, Navone —nacido en Nueve de Julio, provincia de Buenos Aires— luchó pero no logró encontrar respuestas ante el buen nivel del chino, quien controló ambos sets sin grandes sobresaltos.

Con esta victoria, Bu Yunchaokete avanza a la siguiente fase del torneo, donde buscará seguir sumando experiencia y consolidarse en el circuito ATP.

