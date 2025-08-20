jueves, agosto 21, 2025
6.7 C
Nueve de Julio
jueves, agosto 21, 2025
6.7 C
Nueve de Julio
General

Argentina suspende exportaciones de productos aviares por brote de influenza aviar

El Senasa detectó un brote de influenza aviar altamente patógena H5 en gallinas ponedoras en Los Toldos.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Argentina ha suspendido temporalmente sus exportaciones de productos aviares debido a la detección de un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en un establecimiento de gallinas ponedoras en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó el diagnóstico y activó medidas sanitarias para controlar la situación.

Se estableció una Zona de Control Sanitario y una zona de vigilancia alrededor del foco, y se llevan adelante tareas de monitoreo, control y rastrillaje epidemiológico. Las acciones sanitarias incluyen el despoblamiento de las aves afectadas y la higiene y desinfección de las instalaciones.

Aunque la región afectada no es una zona de producción avícola significativa, Argentina comunicará el caso a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y suspenderá temporalmente las exportaciones de productos aviares a países con los que mantiene acuerdos de libre de enfermedad. Sin embargo, el país podrá continuar comerciando con Estados que reconocen su estrategia de zonificación y compartimentos libres de IAAP.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5955

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR