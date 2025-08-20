Argentina suspende exportaciones de productos aviares por brote de influenza aviar

- Advertisement -

La Argentina ha suspendido temporalmente sus exportaciones de productos aviares debido a la detección de un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en un establecimiento de gallinas ponedoras en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó el diagnóstico y activó medidas sanitarias para controlar la situación.

Se estableció una Zona de Control Sanitario y una zona de vigilancia alrededor del foco, y se llevan adelante tareas de monitoreo, control y rastrillaje epidemiológico. Las acciones sanitarias incluyen el despoblamiento de las aves afectadas y la higiene y desinfección de las instalaciones.

Aunque la región afectada no es una zona de producción avícola significativa, Argentina comunicará el caso a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y suspenderá temporalmente las exportaciones de productos aviares a países con los que mantiene acuerdos de libre de enfermedad. Sin embargo, el país podrá continuar comerciando con Estados que reconocen su estrategia de zonificación y compartimentos libres de IAAP.