jueves, agosto 21, 2025
6.7 C
Nueve de Julio
General

Alivio para los consumidores: Los “gusanitos” en el tomate triturado Marolio eran semillas

La Anmat afirmó que el producto no representa un riesgo sanitario para la población y que la empresa está retirando preventivamente del mercado el lote en cuestión.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) había lanzado una advertencia sobre un lote de tomate triturado marca Marolio debido a la presencia de lo que parecía ser gusanos. Sin embargo, después de realizar análisis con lupa estereoscópica, se determinó que los “gusanitos” eran en realidad brotes o germinaciones blancas que surgían de las semillas del tomate.

La Anmat afirmó que el producto no representa un riesgo sanitario para la población y que la empresa está retirando preventivamente del mercado el lote en cuestión. Aunque la noticia inicial generó alarma entre los consumidores, la corrección de la Anmat brinda alivio y aclara la situación.

