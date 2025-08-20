Alivio para los consumidores: Los “gusanitos” en el tomate triturado Marolio eran semillas

- Advertisement -

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) había lanzado una advertencia sobre un lote de tomate triturado marca Marolio debido a la presencia de lo que parecía ser gusanos. Sin embargo, después de realizar análisis con lupa estereoscópica, se determinó que los “gusanitos” eran en realidad brotes o germinaciones blancas que surgían de las semillas del tomate.

La Anmat afirmó que el producto no representa un riesgo sanitario para la población y que la empresa está retirando preventivamente del mercado el lote en cuestión. Aunque la noticia inicial generó alarma entre los consumidores, la corrección de la Anmat brinda alivio y aclara la situación.