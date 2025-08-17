María José Gentile Gentile: “La presencia del gobernador fue una señal clara de compromiso y ahora falta que Nación se sume”

- Advertisement -

En el marco de un nuevo aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, la intendenta de Nueve de Julio, María José Gentile, encabezó el acto central conmemorativo en el distrito. En un discurso cargado de emoción y reflexión, destacó el legado del prócer y llamó a la ciudadanía a recuperar valores como la solidaridad y el compromiso con el bien común.

“Fue un acto muy emotivo, acompañado por los veteranos de Malvinas como Miguel Benítez y Sergio Brangeri, cuyas palabras nos recordaron cómo el legado de San Martín sigue vivo en quienes lucharon por la patria”, expresó Gentile. Durante el homenaje, también se evocó la figura del Sargento Cabral como símbolo de entrega absoluta por el país, lo que la jefa comunal utilizó para reflexionar sobre el presente: “Dejar el metro cuadrado propio para pensar en el otro es un valor que debemos recuperar todos los días, no solo en las tragedias”.

Además del acto, Gentile se refirió a la reciente visita de hace 48 horas, del gobernador Axel Kicillof, quien estuvo en el distrito en medio de la crisis hídrica que afecta a gran parte del territorio. “Fue una grata visita. No todos los días una ciudad recibe a un gobernador. Pudo ver en persona la situación crítica que estamos atravesando y expresó el compromiso de la provincia para asistirnos”, afirmó.

En ese contexto, la intendenta informó que se le solicitó al mandatario bonaerense agilizar gestiones en áreas como hidráulica y desarrollo agrario, y destacó la llegada de recursos concretos: “Ya contamos con dos nuevos patrulleros, una ambulancia y un nuevo CAPS de alta complejidad. Estos avances son producto del trabajo conjunto entre municipio y provincia”.

Gentile concluyó haciendo un llamado a la cooperación entre todos los niveles del Estado: “Es fundamental que Nación, Provincia y Municipio trabajen articuladamente. Si no, todo se disgrega y terminamos mirando lo que nos falta en lugar de valorar lo que podemos construir juntos”.

El acto cerró con un sentido homenaje al Padre de la Patria, mientras la comunidad acompañó con respeto y admiración una jornada que unió historia, presente y desafíos por venir.