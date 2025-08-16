sábado, agosto 16, 2025
Trágico accidente en el acceso a Dudignac: un hombre perdió la vida al impactar contra un árbol

La víctima fue identificada como Alejandro Carilla, de aproximadamente 55 años, quien viajaba solo en una Toyota Hilux blanca. El hecho ocurrió este sábado a las 3 de la madrugada. Se investigan las causas.

Un trágico accidente se produjo en la madrugada de este sábado 16 de agosto, en el acceso a la localidad de Dudignac, partido de Nueve de Julio, cuando una camioneta Toyota Hilux blanca, dominio AG-595-JL, impactó violentamente contra un árbol a la vera del camino.

El siniestro ocurrió cerca de las 3:00 AM, cuando, por motivos que aún se intentan esclarecer, el conductor perdió el control del vehículo. A raíz del impacto, el hombre falleció en el acto.

La víctima fue identificada como Alejandro Carilla, de aproximadamente 64 años, vecino de la región y padre del joven cineasta Santiago Carilla. Viajaba solo al momento del hecho.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4 (UFI 4) del Departamento Judicial de Mercedes, que ordenó las pericias correspondientes para determinar con precisión las circunstancias de lo sucedido y caratuló la causa ‘Homicidio Culposo’.

  1. QUE RAZÓN VAN A INVESTIGAR COMO CAUSA DEL ACCIDENTE ¿?
    LO QUE TIENE QUE OCUPARSE LA GENTE DE DUDIGNAC CON SU DELEGADO A LA CABEZA ES SACAR LOS ARBOLES QUE ESTAN A CENTIMETROS DEL ACCESO.
    CUANTO MUERTOS YA HAY POR LA MISMA CAUSA ¿?
    ES DE LOCOS VER COMO SIGUE MURIENDO GENTE Y NO SE ACTÚA !!!!

