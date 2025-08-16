Trágico accidente en el acceso a Dudignac: un hombre perdió la vida al impactar contra un árbol

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Un trágico accidente se produjo en la madrugada de este sábado 16 de agosto, en el acceso a la localidad de Dudignac, partido de Nueve de Julio, cuando una camioneta Toyota Hilux blanca, dominio AG-595-JL, impactó violentamente contra un árbol a la vera del camino.

El siniestro ocurrió cerca de las 3:00 AM, cuando, por motivos que aún se intentan esclarecer, el conductor perdió el control del vehículo. A raíz del impacto, el hombre falleció en el acto.

La víctima fue identificada como Alejandro Carilla, de aproximadamente 64 años, vecino de la región y padre del joven cineasta Santiago Carilla. Viajaba solo al momento del hecho.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4 (UFI 4) del Departamento Judicial de Mercedes, que ordenó las pericias correspondientes para determinar con precisión las circunstancias de lo sucedido y caratuló la causa ‘Homicidio Culposo’.