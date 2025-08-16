sábado, agosto 16, 2025
La marcha de las piedras: Un Homenaje a las víctimas de la pandemia

Llevemos una piedra por cada familiar o amigo que perdimos durante esta pandemia. Llevemos una en nombre de los que están lejos

La Marcha de las Piedras se realizó el 16 de agosto de 2021 en Argentina, como un homenaje a las personas que fallecieron por coronavirus en el país. La convocatoria se originó en redes sociales, donde se invitó a llevar una piedra con el nombre de un ser querido que hubiera muerto durante la pandemia. La marcha tuvo lugar en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, y en otras ciudades del país, como Mendoza.

El objetivo principal fue recordar y homenajear a las víctimas de la pandemia, así como expresar la indignación y el dolor por la forma en que el gobierno manejó la crisis sanitaria. Muchos de los asistentes llevaban piedras con nombres y fechas de fallecimiento, y algunos también portaban carteles con mensajes de protesta contra el gobierno de Alberto Fernández. Las piedras se utilizaron como símbolo de respeto y recordación, siguiendo la tradición judía de dejar piedras sobre las lápidas de los seres queridos. Esto representa un homenaje duradero y un gesto de respeto hacia las víctimas y sus familias.

Después de la marcha, el gobierno anunció que construiría un espacio de memoria para albergar las piedras y rendir homenaje a las víctimas. Las piedras se depositaron en un patio interno de la Casa Rosada, donde forman un memorial provisorio.

