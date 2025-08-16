La marcha de las piedras: Un Homenaje a las víctimas de la pandemia

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Marcha de las Piedras se realizó el 16 de agosto de 2021 en Argentina, como un homenaje a las personas que fallecieron por coronavirus en el país. La convocatoria se originó en redes sociales, donde se invitó a llevar una piedra con el nombre de un ser querido que hubiera muerto durante la pandemia. La marcha tuvo lugar en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, y en otras ciudades del país, como Mendoza.

El objetivo principal fue recordar y homenajear a las víctimas de la pandemia, así como expresar la indignación y el dolor por la forma en que el gobierno manejó la crisis sanitaria. Muchos de los asistentes llevaban piedras con nombres y fechas de fallecimiento, y algunos también portaban carteles con mensajes de protesta contra el gobierno de Alberto Fernández. Las piedras se utilizaron como símbolo de respeto y recordación, siguiendo la tradición judía de dejar piedras sobre las lápidas de los seres queridos. Esto representa un homenaje duradero y un gesto de respeto hacia las víctimas y sus familias.

Después de la marcha, el gobierno anunció que construiría un espacio de memoria para albergar las piedras y rendir homenaje a las víctimas. Las piedras se depositaron en un patio interno de la Casa Rosada, donde forman un memorial provisorio.