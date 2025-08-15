Volcó un camión en el cruce de las rutas 5 y 33

- Advertisement -

Un camión volcó esta mañana en el cruce de las Rutas Nacionales N°5 y 33, en la mano en la que se encuentra la antigua estación de servicio. El conductor fue retirado de la cabina por personal de emergencia y trasladado al Hospital Municipal Dr. Pedro T. Orellana, de manera preventiva y para una mejor atención.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Trenque Lauquen, efectivos de la Policía y personal de Protección Ciudadana. Las causas del siniestro aún no fueron confirmadas y se investigan las circunstancias en las que ocurrió el vuelco.