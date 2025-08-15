Una jornada especial para celebrar la infancia con alegría y en comunidad

- Advertisement -

Con el objetivo de brindar un momento único a las niñas y niños de la comunidad, este sábado 16 a las 9 hs.se realizará una feria especial en la sede de Urquiza 1178. Desde temprano, las puertas estarán abiertas para compartir actividades pensadas para disfrutar en familia.

La propuesta incluye entretenimiento, espacios lúdicos y muchas sorpresas preparadas especialmente para esta fecha tan querida. Una oportunidad ideal para acercarse, participar y ser parte de una celebración que ya se volvió tradición en cada agosto.