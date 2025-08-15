sábado, agosto 16, 2025
6.7 C
Nueve de Julio
sábado, agosto 16, 2025
6.7 C
Nueve de Julio
General

Una jornada especial para celebrar la infancia con alegría y en comunidad

Este fin de semana, la sede del Hogar del Niño en Urquiza se transforma en un espacio de encuentro, juegos y sorpresas para agasajar a los más chicos.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Con el objetivo de brindar un momento único a las niñas y niños de la comunidad, este sábado 16 a las 9 hs.se realizará una feria especial en la sede de Urquiza 1178. Desde temprano, las puertas estarán abiertas para compartir actividades pensadas para disfrutar en familia.

La propuesta incluye entretenimiento, espacios lúdicos y muchas sorpresas preparadas especialmente para esta fecha tan querida. Una oportunidad ideal para acercarse, participar y ser parte de una celebración que ya se volvió tradición en cada agosto.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5950

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR