General

Se actualizó el monotributo

El sistema impositivo simplificado actualizado para trabajadores independiente presenta nuevas escalas y cuotas.

El sistema impositivo simplificado actualizado para trabajadores independientes, conocido como monotributo, presenta en agosto de 2025 nuevas escalas y cuotas.

La normativa vigente surge de la última actualización ordenada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que estableció topes y valores diferenciados para cada categoría de contribuyentes hasta febrero del año que viene.

El esquema, determinado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ajusta las obligaciones tributarias y previsionales para pequeños contribuyentes y refleja la inflación acumulada del último semestre.

La estructura del monotributo prevé una clasificación en categorías que van desde la A hasta la K, según el nivel de facturación anual de cada inscripto.

Los nuevos topes son los siguientes:

*Categoría A: $8.992.597,87

*Categoría B: $13.175.201,52

*Categoría C: $18.473.166,15

*Categoría D: $22.934.610,05

*Categoría E: $26.977.793,60

*Categoría F: $33.809.379,57

*Categoría G: $40.431.835,35

*Categoría H: $61.344.853,64

*Categoría I: $68.664.410,05

*Categoría J: $78.632.948,76

*Categoría K: $94.805.682,90

Cada categoría establece el tope anual de ingresos permitidos, por lo que quienes superan el límite de su categoría quedan obligados a realizar un recategorización. Los contribuyentes pueden consultar las tablas oficiales para conocer con precisión el encuadre correspondiente.

