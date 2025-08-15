María José Gentile: “Nos alegra recibir al gobernador con obras concretas y seguir gestionando juntos”

- Advertisement -

La intendenta María José Gentile confirmó la llegada del gobernador bonaerense, en el marco de una agenda compartida de gestión en salud y seguridad. “Gobernar en modo servicio es nuestro enfoque”, remarcó la jefa comunal.

La ciudad de Nueve de Julio se prepara para recibir este viernes por la tarde al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien arribará al distrito como parte de una agenda oficial que incluye la inauguración del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Alborada, la entrega de patrulleros y una ambulancia, y reuniones con autoridades locales.

La noticia fue ratificada por la intendenta María José Gentile, quien detalló que la visita será alrededor de las 18:00, luego de una actividad previa del mandatario en la ciudad de Pehuajó. Allí también inaugura un CAPS.

“El CAPS de Alborada es un centro modelo, grande, con muchas especialidades y un área de usos múltiples. Está excelentemente equipado y va a permitir avanzar con otros proyectos que teníamos planificados para reorganizar el sistema de salud local”, expresó Gentile en declaraciones a medios locales.

La jefa comunal agregó que también se estarán entregando dos patrulleros nuevos, gestionados por el municipio en el marco del último convenio de seguridad firmado con la Provincia:

“Estas unidades fueron pedidas en su momento porque sabemos que hacen mucha falta. También venimos reclamando algo muy importante: mayor cantidad de efectivos policiales en el distrito, algo que se necesita con urgencia”.

La entrega de una ambulancia también forma parte de los anuncios previstos por la comitiva provincial, en respuesta a las necesidades del sistema de salud local, especialmente en las localidades del interior del partido. “Es fundamental reforzar y modernizar el parque vial sanitario”, remarcó Gentile.

En ese contexto, la intendenta sostuvo que estas acciones reflejan la línea de trabajo de su gestión:

“Nosotros estamos para brindar servicios. Esa es nuestra motivación, y por eso trabajamos en equipo, articulando con el gobierno provincial, con las instituciones locales y con cada área municipal. Gobernar en modo servicio es la frase que mejor define lo que estamos haciendo”.

La llegada del gobernador será acompañada por funcionarios provinciales del área de salud, seguridad y desarrollo social, y representa una oportunidad para avanzar en temas clave para el distrito.