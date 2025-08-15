Julia Crespo: “La visita del gobernador Axel Kicillof fortalece el desarrollo de Nueve de Julio con obras concretas”

- Advertisement -

La concejala Julia Crespo, presidenta del bloque Unión por la Patria en el Concejo Deliberante de Nueve de Julio, participó de una entrevista en el programa Despertate, donde analizó la visita del gobernador Axel Kicillof al distrito. En un contexto marcado por importantes inauguraciones de obras, la edil destacó el carácter federal y territorial del mandatario bonaerense, así como el impacto directo que tienen las políticas públicas provinciales en la vida de los vecinos y vecinas del interior.

“Hoy Nueve de Julio cuenta con una escuela de artística completamente nueva, una obra pensada y diseñada desde cero para cubrir una necesidad concreta de nuestra comunidad educativa. Es un espacio luminoso, funcional, pensado para que se pueda formar y aprender con dignidad”, subrayó Crespo.

A esta inversión se suma la inauguración del nuevo CAPS “Nueva Alborada”, que la concejala calificó como “un mini hospital” por su equipamiento integral, que incluye sillones odontológicos y obstétricos, tecnología de última generación e historia clínica digital. También se incorporará una ambulancia que reforzará el sistema de salud local.

“Son avances concretos. No se trata de discursos, sino de obras que están a la vista, que se pueden tocar, recorrer y usar. El vecino lo ve. Puede no coincidir ideológicamente, pero reconoce que esto es progreso”, aseguró Crespo.

Además, se refirió a la obra de gas natural en la localidad de Patricios, que ya está funcionando pese a que no se realizará el acto formal de inauguración por cuestiones de agenda. “Es emocionante ver la alegría de los vecinos al acceder al gas, algo que mejora la calidad de vida de forma directa”, agregó.

Respeto institucional y gestión conjunta

La concejala destacó el gesto de la intendenta María José Gentile, quien recibe con beneplácito al gobernador, dejando de lado las diferencias políticas: “Estas obras no distinguen colores. Son para toda la comunidad. Cuando la intendenta reconoce el acompañamiento de la Provincia, habla de una forma madura de hacer política”.

Si bien aclaró que el bloque no tendrá una reunión formal con Kicillof por cuestiones de agenda, Crespo indicó que los ministros del gabinete provincial se pusieron a disposición para canalizar las demandas de distintos sectores del distrito.

“Siempre queremos más, pero estamos gestionando”, expresó, al referirse a las tareas conjuntas entre el municipio y la Provincia en temas sensibles como la problemática hídrica, el pago de sueldos, o el mantenimiento del hospital. “El gobernador recorre la provincia, escucha, trae recursos. Mientras la Nación le retira fondos, la Provincia sigue presente”, agregó, señalando que la deuda nacional con Buenos Aires ya supera los 12 billones de pesos.

Críticas al discurso presidencial y el estilo confrontativo

En otro tramo de la entrevista, Crespo se refirió a la polarización política que impulsa el presidente Javier Milei: “Mientras el gobernador inaugura obras en todo el interior, el presidente va a La Plata a insultar. No ofrece propuestas, solo descalificaciones”. Y fue contundente: “No es el país que queremos. Necesitamos respeto y diálogo. Se puede pensar diferente sin destruir al otro”.

En ese sentido, lamentó que el presidente se haya burlado de un joven con autismo, señalando que ese tipo de discursos legitiman el odio y la violencia: “Es el presidente de todos y debería cuidar la forma en que se dirige a los ciudadanos. Desde el respeto se construye democracia”.

Mirada urbanística y desarrollo sostenible

Finalmente, la edil valoró el trabajo conjunto con el municipio en el desarrollo del nuevo plan de hábitat y ordenamiento territorial, con el acompañamiento de la Provincia. “Queremos una ciudad planificada, con crecimiento ordenado, donde primero se garanticen los servicios esenciales como el agua, el gas y la electricidad, antes de pensar en expandirse en altura o hacer más loteos”.

Con firmeza, Crespo concluyó: “No nos alcanza todo lo que se hace, porque siempre queremos más. Pero que el gobernador esté hoy en Nueve de Julio, visibilizando estas obras, es una señal clara de que estamos en el camino correcto”.