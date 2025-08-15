Fervor y devoción en French durante los festejos de la Asunción de María

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este viernes 15 de agosto, la localidad de French vivió una jornada de profunda espiritualidad y encuentro comunitario con motivo de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Como cada año, los fieles se congregaron para rendir homenaje a su Santa Patrona, en una celebración marcada por la fe, la tradición y la participación activa de toda la comunidad.

Las actividades comenzaron pasada la hora 15, con un sol que abrigaba la peregrinación por las calles del pueblo, en la que los vecinos caminaron en oración y cánticos marianos, llevando la imagen de la Virgen y expresando su agradecimiento y peticiones. La procesión culminó en la Capilla de la Asunción de María, donde se celebró la Santa Misa.

La Eucaristía fue presidida por el obispo de la Diócesis de Nueve de Julio, monseñor Ariel Torrado Mosconi, quien estuvo acompañado por el párroco de la catedral nuevejuliense, padre Adolfo Petti.

Durante su homilía, el obispo destacó la importancia de vivir la fe con alegría y compromiso, inspirándose en el ejemplo de María: “La Asunción de la Virgen nos recuerda que estamos llamados al cielo, que la vida cristiana tiene una meta trascendente. María nos precede y nos anima a seguir el camino de Jesús con esperanza”.

En un clima de recogimiento y comunión, los asistentes participaron con entusiasmo, y muchos aprovecharon la ocasión para confesarse y renovar su consagración a la Virgen. Al finalizar la misa, se realizó la tradicional bendición comunitaria y se compartió un momento fraterno entre los presentes.

Desde la comunidad parroquial agradecieron especialmente la presencia del obispo y del padre Petti, así como el compromiso de los fieles, que colaboraron en la organización de los festejos.

Una vez más, la localidad de French dio testimonio de su profunda devoción mariana y de su identidad como pueblo de fe.