sábado, agosto 16, 2025
3.9 C
Nueve de Julio
sábado, agosto 16, 2025
3.9 C
Nueve de Julio
General

Fervor y devoción en French durante los festejos de la Asunción de María

La comunidad celebró con una emotiva peregrinación por las calles de la localidad y una misa oficiada por el obispo de Nueve de Julio, monseñor Ariel Torrado Mosconi, junto al párroco de la catedral, padre Adolfo Petti.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Este viernes 15 de agosto, la localidad de French vivió una jornada de profunda espiritualidad y encuentro comunitario con motivo de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Como cada año, los fieles se congregaron para rendir homenaje a su Santa Patrona, en una celebración marcada por la fe, la tradición y la participación activa de toda la comunidad.

Las actividades comenzaron pasada la hora 15, con un sol que abrigaba la peregrinación por las calles del pueblo, en la que los vecinos caminaron en oración y cánticos marianos, llevando la imagen de la Virgen y expresando su agradecimiento y peticiones. La procesión culminó en la Capilla de la Asunción de María, donde se celebró la Santa Misa.

La Eucaristía fue presidida por el obispo de la Diócesis de Nueve de Julio, monseñor Ariel Torrado Mosconi, quien estuvo acompañado por el párroco de la catedral nuevejuliense, padre Adolfo Petti.

Durante su homilía, el obispo destacó la importancia de vivir la fe con alegría y compromiso, inspirándose en el ejemplo de María: “La Asunción de la Virgen nos recuerda que estamos llamados al cielo, que la vida cristiana tiene una meta trascendente. María nos precede y nos anima a seguir el camino de Jesús con esperanza”.

En un clima de recogimiento y comunión, los asistentes participaron con entusiasmo, y muchos aprovecharon la ocasión para confesarse y renovar su consagración a la Virgen. Al finalizar la misa, se realizó la tradicional bendición comunitaria y se compartió un momento fraterno entre los presentes.

Desde la comunidad parroquial agradecieron especialmente la presencia del obispo y del padre Petti, así como el compromiso de los fieles, que colaboraron en la organización de los festejos.

Una vez más, la localidad de French dio testimonio de su profunda devoción mariana y de su identidad como pueblo de fe.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5950

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR