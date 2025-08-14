Rosalía Benítez y María Eugenia Martín, candidatas a consejeras escolares por Somos Buenos Aires: “Queremos aportar desde la experiencia y el compromiso con la educación”

- Advertisement -

En los estudios de Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, estuvieron presentes dos mujeres que apuestan al trabajo en equipo, la honestidad y el compromiso educativo: Rosalía Benítez y María Eugenia Martín, candidatas a consejeras escolares por el espacio Somos Buenos Aires. Ambas docentes, con trayectorias vinculadas al ámbito educativo y comunitario, contaron qué las llevó a aceptar este nuevo desafío político.

“La política es una herramienta de transformación. No podemos quedarnos en una silla criticando: tenemos que involucrarnos”, expresó Rosalía, quien cuenta con 17 años de trabajo en cocina escolar y una carrera construida con esfuerzo y formación. “Soy una apasionada de la docencia y del contacto con la comunidad. Por eso decidí acompañar este proyecto”, agregó.

María Eugenia, por su parte, reconoció que hasta ahora siempre había visto la política como “algo lejano”, pero aceptó sumarse a la lista cuando fue convocada por la actual intendenta, María José Gentile, por quien expresó profunda admiración.

“Confío mucho en María José. Es una persona honesta, de trabajo, como nosotras. Estoy cerca de la jubilación y sentí que era el momento de aportar desde otro lugar”, comentó.

Ambas coincidieron en que el Consejo Escolar es un organismo fundamental para el funcionamiento de las escuelas, ya que gestiona temas clave como la alimentación, el transporte, la infraestructura y la provisión de recursos.

“Siempre estamos recorriendo las escuelas, viendo qué necesitan. En los últimos tiempos se han hecho muchas mejoras en infraestructura, incluso con pocos recursos”, detalló María Eugenia, quien trabaja actualmente en la Secundaria 13 y en la Secundaria 2 de La Niña, con una fuerte vinculación con el ámbito rural.

Una gestión que se siente y se ve

Durante la entrevista, ambas candidatas destacaron la labor del actual equipo del Consejo Escolar, que, según contaron, ha sabido administrar con eficiencia y responsabilidad en un contexto económico complejo.

“Es una gestión que ha hecho mucho con muy poco, y eso se nota. Hay un verdadero equipo de trabajo que pone a las escuelas y a los chicos en el centro”, aseguraron.

Críticas políticas y respaldo a la gestión

Consultadas sobre las críticas que recibe la actual intendenta, Benítez y Martín fueron claras: “Mucho de lo que se dice responde a intencionalidades políticas. María José es una persona sensible, comprometida, y muchas veces la oposición ha puesto palos en la rueda en lugar de colaborar. Gobernar es hacerlo para todos, no solo para quienes piensan igual”.

En relación a las obras y al contexto actual, señalaron que el municipio se ve afectado por los recortes presupuestarios desde Nación, y destacaron que las inundaciones que afectan a distritos como 9 de Julio, Bolívar y Casares no son atribuibles a gestiones locales, sino a problemas estructurales de infraestructura vial y falta de obras históricas.

“El problema no es de ahora. Es una deuda de años. La provincia necesita caminos rurales transitables todo el año, como tienen otras provincias como Entre Ríos, Santa Fe o Córdoba”, subrayaron.

Un mensaje para la comunidad

Cerca del cierre, ambas candidatas llamaron a la participación ciudadana:

“Aunque no todos quieran formar parte de una lista, lo importante es que vayan a votar. Es la herramienta más poderosa que tenemos los ciudadanos para elegir y transformar la realidad”, dijo Rosalía.

“La apatía política es peligrosa. Tenemos que involucrarnos, participar, y apoyar lo que está bien. Nosotros queremos sumar al equipo que ya viene trabajando y que, sin dudas, ha demostrado compromiso y resultados”, agregó María Eugenia.

Elecciones 2025: