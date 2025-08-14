Más y mejor salud pública: quedó inaugurada la remodelación de la Dirección de Bromatología

- Advertisement -

En el mediodía de este jueves, la Municipalidad de Nueve de Julio inauguró oficialmente la ampliación y remodelación del laboratorio de la Dirección de Bromatología, en un acto encabezado por la intendenta María José Gentile, quien estuvo acompañada por la Secretaria de Salud, Tamara Vázquez Lagorio, la Directora de Bromatología, Guadalupe D’Acunto, el Subsecretario de Seguridad, Walter Depaoli, entre otros integrantes del gabinete, el equipo de Bromatología y representantes del Club de Leones, encabezado por su titular, Nancy Sosa, entidad que tuvo un rol protagónico en este avance institucional.

Una de las incorporaciones más destacadas fue la habilitación de una campana extractora de vapores, fundamental para los análisis químicos del laboratorio, que había sido donada años atrás por el Club de Leones. Dicha donación se concretó gracias a los fondos obtenidos por campañas solidarias de la organización.

“Nuestra institución realiza una gran obra de servicio anual, y en aquella oportunidad, luego de dialogar con las autoridades municipales, detectamos esta necesidad. Hoy ver la campana funcionando es un orgullo”, expresó Nancy Sosa, presidenta del Club de Leones, junto a Rubén Ávila, tesorero de la institución, a Cadena Nueve.

Por su parte, la directora del área de Bromatología, Guadalupe D’Acunto, destacó el impacto de estas mejoras en la operatividad diaria: “Hoy realizamos análisis de triquinosis, control de mercadería, tomas de muestras de agua, inspecciones y asesoramiento. Esta nueva infraestructura, además de mejorar la seguridad del personal, nos permite ampliar los servicios a la comunidad y trabajar de manera más eficiente y responsable”.

La intendenta Gentile agradeció el acompañamiento institucional y social para concretar estas mejoras: “Estas obras reflejan nuestra forma de gobernar: en modo servicio. La comunidad necesita de un Estado presente, que articule con las instituciones, escuche a los trabajadores y garantice calidad en cada prestación. Hoy damos un paso más en esa dirección”.

Seguridad y salud pública, ejes de gestión

En la misma jornada, se concretó también la reinauguración del nuevo edificio de la Comisaría de la Mujer, un espacio más accesible y adecuado para atender situaciones de violencia de género. Sobre este tema, Walter Depaoli, Subsecretario de Seguridad, remarcó: “Era una necesidad urgente. Este nuevo edificio pe

También se reinauguró la Comisaría de la Mujer

Durante la jornada, también se llevó a cabo la reinauguración del nuevo edificio de la Comisaría de la Mujer, en una ubicación más estratégica y con mejores condiciones para la atención de víctimas de violencia de género.

El subsecretario de Seguridad, Walter Depaoli, subrayó:

“Con recursos propios del municipio, logramos concretar una obra muy esperada. Esta nueva sede es más accesible, más segura y más adecuada para las mujeres y familias que atraviesan situaciones difíciles”.

Ambas inauguraciones se dan en vísperas de la llegada del gobernador provincial, quien visitará Nueve de Julio para habilitar el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Alborada, entregar patrulleros y una ambulancia, y mantener reuniones de trabajo con autoridades locales.

Kicillof visitará 9 de Julio para inaugurar el nuevo CAPS Alborada y entregar patrulleros y ambulancia

La intendenta María José Gentile confirmó la llegada del gobernador bonaerense, en el marco de una agenda compartida de gestión en salud y seguridad. “Gobernar en modo servicio es nuestro enfoque”, remarcó la jefa comunal.

La ciudad de Nueve de Julio se prepara para recibir este viernes por la tarde al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien arribará al distrito como parte de una agenda oficial que incluye la inauguración del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Alborada, la entrega de patrulleros y una ambulancia, y reuniones con autoridades locales.

La visita será alrededor de las 18:00, luego de una actividad previa del mandatario en la ciudad de Pehuajó.

“El CAPS de Alborada es un centro modelo, grande, con muchas especialidades y un área de usos múltiples. Está excelentemente equipado y va a permitir avanzar con otros proyectos que teníamos planificados para reorganizar el sistema de salud local”, expresó Gentile en declaraciones a medios locales.

La jefa comunal agregó que también se estarán entregando dos patrulleros nuevos, gestionados por el municipio en el marco del último convenio de seguridad firmado con la Provincia:

“Estas unidades fueron pedidas en su momento porque sabemos que hacen mucha falta. También venimos reclamando algo muy importante: mayor cantidad de efectivos policiales en el distrito, algo que se necesita con urgencia”.

La entrega de una ambulancia también forma parte de los anuncios previstos por la comitiva provincial, en respuesta a las necesidades del sistema de salud local, especialmente en las localidades del interior del partido. “Es fundamental reforzar y modernizar el parque vial sanitario”, remarcó Gentile.

Una gestión centrada en el servicio a la comunidad

En ese contexto, la intendenta sostuvo que estas acciones reflejan la línea de trabajo de su gestión:

“Nosotros estamos para brindar servicios. Esa es nuestra motivación, y por eso trabajamos en equipo, articulando con el gobierno provincial, con las instituciones locales y con cada área municipal. Gobernar en modo servicio es la frase que mejor define lo que estamos haciendo”.

La llegada del gobernador será acompañada por funcionarios provinciales del área de salud, seguridad y desarrollo social, y representa una oportunidad para avanzar en temas clave para el distrito.