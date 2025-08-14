Magario en Ensenada y Berisso: “Es hora de construir una cruzada para ganarle a Milei en las urnas el 7 de septiembre”

- Advertisement -

En una jornada de gestión e intensos mensajes políticos, Verónica Magario participó este jueves de una serie de actividades en Ensenada y Berisso, acompañada por el gobernador Axel Kicillof y varios funcionarios bonaerenses. La Vicegobernadora y candidata a diputada por la tercera sección electoral fue contundente en su discurso: “Es hora de construir una cruzada para ganarle a Milei en las urnas el 7 de septiembre”.

La primera parte del recorrido tuvo lugar en Punta Lara, donde se inauguró el nuevo cuartel de Bomberos Voluntarios “Sargento 1° Cirilo Pergolesi”, una obra clave para mejorar la respuesta ante emergencias en barrios como Piria, Gutiérrez, Villa Rubén Sito e Isla Santiago. El nuevo destacamento cuenta con capacidad para cuatro autobombas, vehículos de evacuación y equipamiento especializado.

Durante el acto, Magario cargó con fuerza contra el Gobierno nacional. “El Estado existe cuando se gobierna para la gente y no cuando se apuesta a la timba financiera. Esa crueldad con la que Javier Milei quita recursos a instituciones y ciudadanos simboliza el deterioro de nuestra comunidad”, expresó. “Debemos elegir entre más ajuste o si le ponemos un freno a Milei”, concluyó ante vecinos y dirigentes.

El gobernador Axel Kicillof también apuntó contra la gestión nacional. “Milei está destruyendo el Estado y con él, todo lo que sostiene a la sociedad: salud, educación, infraestructura, trabajo”, remarcó. Y destacó que, pese a las dificultades económicas, su gobierno ha incrementado el apoyo a los cuerpos de bomberos y a las federaciones de toda la provincia.

La jornada en Ensenada continuó con la entrega de 277 escrituras gratuitas en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, destinadas a familias de distintos barrios del distrito. Además, se entregaron kits deportivos a instituciones locales y equipamiento escolar a 18 establecimientos como parte del fortalecimiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE).

El intendente Mario Secco celebró las acciones del gobierno provincial y municipal. “Es el Estado presente el que le da respuestas a su pueblo. No creemos que los monopolios económicos vayan a resolver los problemas de nuestros vecinos”, afirmó.

Más tarde, la comitiva se trasladó a Berisso, donde se entregaron otras 497 escrituras y se inauguró un Centro de Salud Mental en el marco del Programa de Fortalecimiento e Integración de Redes. El nuevo espacio cuenta con consultorios, salas de espera y espacios para terapias grupales.

Allí, Magario volvió a enfatizar la necesidad de frenar el ajuste: “El presidente ataca y ajusta contra aquellos que han trabajado toda su vida. Nosotros venimos a decir que hay otra forma de gobernar”.

Durante la recorrida también visitaron el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Néstor Kirchner y el espacio recreativo para personas mayores “Hogar y Amor”, donde compartieron reflexiones y actividades con la comunidad.

De las actividades participaron el intendente de Almirante Brown y también candidato a diputado, Mariano Cascallares; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el ministro de Justicia, Juan Martín Mena; y autoridades locales.