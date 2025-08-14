Incendio en vivienda de adultos mayores: pérdida total de una habitación y asistencia inmediata del Gobierno Municipal

- Advertisement -

Un incendio ocurrido en horas de la tarde en una vivienda ubicada en calle Joaquín V. González al 600 dejó serios daños materiales y un profundo dolor en sus habitantes: dos adultos mayores jubilados, quienes perdieron gran parte de lo que habían construido con esfuerzo durante años.

El fuego consumió por completo una de las habitaciones, junto con muebles, ropa, utensilios de cocina y elementos fundamentales para el desarrollo diario de una vida digna. Las imágenes de lo que quedó tras el siniestro reflejan no solo el daño estructural, sino también la tristeza de quienes ahora deben empezar de nuevo.

La Secretaria de Desarrollo Comunitario, María Márquez, se acercó al lugar del hecho apenas conocida la noticia, y tomó contacto con los damnificados. Desde el municipio se confirmó la intervención del área de materiales para colaborar en la reconstrucción de lo perdido.

Asimismo, se realiza una evaluación técnica y social a través de una trabajadora social y una arquitecta municipal, con el objetivo de brindar una respuesta integral a la situación.

Desde Desarrollo Comunitario se agradece la solidaridad de la comunidad y se pide que cualquier ayuda sea canalizada por los medios oficiales para asegurar una respuesta ordenada y efectiva.