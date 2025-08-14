El Gobierno bonaerense aprobó una millonaria asistencia financiera para ABSA

- Advertisement -

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que brindará una millonaria asistencia financiera a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) para cubrir los costos operativos más urgentes para garantizar el servicio.

A través del Decreto N° 2062/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial, se oficializó la asistencia financiera a través de desembolsos mensuales de hasta $4.500 millones en julio y de hasta $5.000 millones en agosto y septiembre. No obstante, los aportes correspondientes a los últimos dos meses estarán sujetos a revisión previa por parte de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.

En los fundamentos, recuerda la importante actividad que desarrolla el ente como la prestación del servicio de captación, potabilización, transporte, distribución y comercialización de agua potable, además de la colección, el tratamiento, la disposición y la eventual reutilización y/o comercialización de desagües cloacales, en los términos y condiciones previstos en el contrato de concesión celebrado con la anterior prestataria.

Y amplía que entre sus funciones se encuentran el mantenimiento, la construcción, rehabilitación y expansión de las obras necesarias para la prestación del servicio público de suministro de agua potable y desagües cloacales en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires