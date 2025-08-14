jueves, agosto 14, 2025
General

CEySTEL extiende su red de Internet en la zona urbana cercana a Ruta Provincial 65

Más conectividad para que cada asociado esté más cerca de lo que verdaderamente importa

CEySTEL continúa ampliando su cobertura de Internet y recientemente ha extendido su red en una zona urbana clave, próxima a la Ruta Provincial 65, en el partido de 9 de Julio. Esta expansión representa un nuevo paso en el compromiso de la cooperativa con la comunidad: brindar un servicio de calidad que permita estudiar, trabajar, informarse, disfrutar del entretenimiento digital y mantenerse cerca de los seres queridos, sin importar la distancia.

“En CEySTEL sabemos que Internet no es solo datos: es conexión con la vida diaria, con nuestros afectos y nuestras oportunidades”, destacaron desde la entidad.

Con esta mejora, cada vez más vecinos podrán acceder a una conexión estable y veloz, mejorando su calidad de vida y ampliando sus posibilidades.

