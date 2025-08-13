La inflación de julio ascendió a 1,9%

- Advertisement -

Empujada por los precios estacionales de las vacaciones de invierno y sin un impacto claro todavía de la fuerte suba del dólar, en julio, según los datos difundidos por el Indec, registró un avance de 1,9%.

El informe del instituto estadístico informó que la suba de los precios acumulados durante el año fue de 17,3%, mientras que en doce meses sumó 36,6%. Los valores estacionales se dispararon al 4,1% en el mes, mientras que la inflación núcleo, que sigue los valores sin estacionalidad ni precios regulados, mostró un avance de 1,5%.

El IPC elaborado por el organismo se aceleró con relación al mes pasado, cuando había marcado un 1,6%. Un factor fue clave: en los últimos dos meses, los precios vinculados a la temporada habían mantenido una presión bajista para el nivel general. Esta vez esa fuerza se invirtió acelerando el índice.

La división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,8%), seguida de Transporte (2,8%), por alzas en Transporte público y Funcionamiento de equipos de transporte personal.

La división con mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%) por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Carnes y derivados y pan y cereales en las regiones GBA (Gran Buenos Aires), Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo. En cambio, en Patagonia la mayor incidencia se registró en Transporte (2,8%).

La inflación prevista por el mercado para este año es de 27,3%, por encima de lo que proyectó el Gobierno en su avance de proyecto de presupuesto 2026, documento en el que calculó un 22,7%.