Walter Depaoli advierte por operaciones políticas y confirma baja delictiva en Nueve de Julio

El subsecretario de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Nueve de Julio, Walter Depaoli, fue entrevistado este lunes en el programa Despertate (Cadena Nueve, Máxima 89.9 y TV Visión Plus), donde realizó un balance del estado actual de la seguridad en el distrito. En sus declaraciones, destacó la baja tasa delictiva y denunció la existencia de una “campaña política sucia” que busca sembrar preocupación y desprestigiar el trabajo de las fuerzas policiales y del municipio.

Depaoli hizo referencia a recientes episodios de picadas callejeras que alteran la tranquilidad nocturna en la ciudad. “Ya tenemos individualizados a los responsables: tres vehículos, dos camionetas y varias motos. Están sancionados y se les dio intervención al Juzgado de Faltas”, aseguró. Según su análisis, estos hechos no serían espontáneos: “Estamos a un mes de las elecciones. Presumimos que hay una intencionalidad detrás de estas acciones para generar malestar en la sociedad”.

En ese marco, el funcionario respondió a un mensaje recibido por el medio que refería una supuesta “ola de robos” en calles como Acuña, Martín Fierro y Vicente López. “No hay denuncias recientes en esa zona. La última fue el 24 de febrero, hace más de seis meses, en una casa deshabitada. Todo esto forma parte de una operación para ensuciar a la policía y al gobierno local”, enfatizó.

El medio aclaró que, ante la falta de datos concretos de identidad de quienes enviaron esas denuncias, optaron por no difundir información sin respaldo documental. “No trabajamos con gente que tira la piedra y esconde la mano”, afirmaron desde la conducción del programa.

Balance de delitos

Depaoli brindó cifras concretas del mes de julio: “Hubo cinco robos y 12 hurtos. De esos, 10 fueron esclarecidos. Además, se aprehendieron 17 personas. Esto nos coloca entre los distritos con menor índice delictivo de toda la provincia de Buenos Aires”.

Añadió que, por esta razón, el Ministerio de Seguridad provincial muchas veces no prioriza a 9 de Julio para el envío de recursos: “Como no tenemos delitos graves, el Ministerio no nos considera prioritarios y no nos manda efectivos. Pero eso es injusto: porque esa baja delictiva es gracias a la prevención que hacemos”.

Actualmente, la ciudad cuenta con alrededor de 256 cámaras de seguridad activas, herramienta clave para esclarecer hechos delictivos y controlar picadas o disturbios nocturnos. “Las cámaras son nuestros ojos. Gracias a ellas, localizamos vehículos y pedimos allanamientos. No podemos tener un policía en cada cuadra, pero sí podemos controlar con tecnología”, explicó.

El subsecretario también informó que el municipio espera la llegada de una compactadora para eliminar definitivamente vehículos secuestrados que llevan más de dos años en depósito. “Tenemos casi 1000 motos secuestradas y ocho autos. A quienes no retiren su rodado a tiempo, les llegará un paquetito compactado”, advirtió con ironía.

En paralelo, se intensifican los operativos para retirar autos abandonados de la vía pública. “Se notifica al propietario y se les da 48 horas. Si no cumplen, se remueven con grúa”, indicó.

Nuevos patrulleros y falta de personal

Depaoli confirmó que en la inminente visita del gobernador provincial, pautada para el próximo lunes 18 de agosto, se entregarán dos patrulleros nuevos: una Ford Ranger diésel y un vehículo naftero. No obstante, subrayó que lo urgente no son los móviles sino el personal: “Hace casi siete años que no recibimos un solo efectivo nuevo. Tenemos móviles, pero nadie para conducirlos. Necesitamos gente en la calle”.

Recordó que, años atrás, el distrito contaba con 25 efectivos patrullando de forma permanente. Hoy, son apenas 4. “Estamos haciendo prevención con lo que tenemos. No podemos hacer milagros”, lamentó.

Inseguridad en las localidades

Respecto a las localidades del partido, mencionó un caso puntual en Patricios, donde un menor con más de 20 hechos delictivos continúa libre por falta de intervención del Juzgado de Menores de Mercedes. En Quiroga, se registró el robo de placas de bronce del cementerio, delito que se repitió en localidades cercanas. “Estamos trabajando junto con la DDI de Bragado y Pehuajó para identificar a los responsables. Es doloroso, porque tocan un lugar sagrado”, dijo.

Al finalizar la entrevista, Depaoli reiteró su compromiso con la comunidad y llamó a evitar los rumores sin sustento. “Estas campañas políticas sucias perjudican a todos. A la policía, al municipio, y sobre todo a la gente que quiere vivir tranquila. Que 9 de Julio se quede tranquilo: estamos trabajando. La seguridad está en manos responsables”, concluyó.