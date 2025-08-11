María José Gentile se sumó a “Creciendo juntos”: un árbol por cada nuevo comienzo de vida

- Advertisement -

En la tarde de este sábado, la intendente municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, compartió un cálido encuentro en la sede del Rotary Club local, en el marco de una nueva edición del proyecto “Creciendo juntos”. La iniciativa, impulsada por la entidad desde junio de 2022, busca fomentar el arraigo y el cuidado del medio ambiente regalando un árbol a cada bebé menor de un año, con el propósito simbólico de que crezcan juntos.

Durante el encuentro, Gentile estuvo acompañada por autoridades rotarias, encabezadas por la presidenta de la institución, Ana Inés Barroso. En sus palabras, la mandataria destacó el valor de este tipo de acciones comunitarias, que promueven tanto el compromiso ambiental como el fortalecimiento de los vínculos sociales.

En ese sentido, agradeció especialmente la donación de 90 ejemplares arbóreos por parte del Rotary Club, los cuales serán plantados en diferentes espacios públicos del distrito. La campaña de forestación, que tuvo su puntapié inicial días atrás en el autódromo municipal, continuará próximamente en distintos barrios de la ciudad.

“Esta campaña está dirigida no solamente a los recién nacidos sino también a las instituciones, ya que faltan árboles en distintos puntos de la ciudad”, destacaron desde la ONG. En el mismo acto, se hizo entrega de nuevas especies a la Subcomisión de Tenis del Club Atlético San Martín, ampliando así el alcance de este valioso proyecto comunitario.