María Ciani: “No es solo una elección de cargos, es una elección de valores”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el aire de Despertate con Gustavo Tinetti en Cadena Nueve, Maxima 89.9 y TV Visión Plus -el canal de YouTube de CN, María Ciani —candidata a concejal por la lista “Somos Buenos Aires”— compartió una conversación sincera y profunda sobre sus orígenes, su compromiso social y su mirada sobre el presente y el futuro de Nueve de Julio.

“Me involucré en política porque creo en el proyecto de María José Gentile, pero también porque vengo de una familia donde el trabajo, el compromiso y los valores siempre fueron lo primero”, expresó Ciani. Recordó sus raíces en la localidad de 12 de Octubre, su paso por empresas privadas, y su rol actual como madre, esposa y empresaria.

Destacó que su decisión de participar activamente en política nace del deseo de aportar desde la experiencia cotidiana. “Uno no puede esperar que las cosas cambien si no se involucra. El compromiso empieza por casa, desde el rol de vecina, de ciudadana. Y sí, se trata de ser un buen grupo de vecinos, porque eso es lo que necesitamos para crecer como comunidad”, sostuvo.

Ciani apuntó especialmente a la falta de consensos dentro del Concejo Deliberante. “Muchas veces veo que hay oposición por la oposición misma, sin fundamentos. Y eso termina perjudicando a toda la comunidad, porque se frenan proyectos importantes por mezquindades políticas”, lamentó.

En esa línea, llamó a superar las diferencias partidarias para avanzar en políticas que beneficien a todos los vecinos. “En un contexto económico tan complejo, como el que vive el país, necesitamos más que nunca que lo que nos une pese más que lo que nos divide”.

La candidata también expresó preocupación por el desencanto de los más jóvenes, tanto en relación con la política como con el futuro del país. “Hay chicos que ni siquiera quieren ir a votar. Eso es responsabilidad nuestra, de los adultos. Hay que dar el ejemplo, volver al diálogo y al respeto. No sirve ensuciar al otro por el solo hecho de pensar distinto”.

Durante la entrevista, Ciani valoró el potencial de 9 de Julio y la necesidad de seguir apostando por el desarrollo desde lo público y lo privado. “Afuera se habla muy bien de nuestra ciudad. El sector productivo es fuerte, la gente es solidaria. Tenemos que estar a la altura desde lo institucional”.

La charla con Tinetti fue cercana y distendida, donde también hubo espacio para anécdotas familiares, como su rol de hermana mayor, el significado de su nombre y su recuerdo de una educación basada en el esfuerzo y el compromiso.

“Sé que tengo errores, como cualquiera, pero lo que no me falta es voluntad de aportar lo mejor de mí. Creo que si uno se conduce con honestidad, todas las puertas se abren. Y si somos buenos vecinos, podemos lograr cosas enormes”, concluyó.

Con una mirada que combina experiencia, identidad local y voluntad de diálogo, María Ciani propone una política cercana, de base comunitaria y centrada en el consenso. “No es solo una elección de cargos, es una elección de valores”, concluyó.