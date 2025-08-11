lunes, agosto 11, 2025
17.2 C
Nueve de Julio
General

Capacitación en seguridad alimentaria en Patricios

Se dictará un curso gratuito con carnet obligatorio y formación especial sobre alimentos sin TACC

La localidad de Patricios será sede de una nueva edición del curso gratuito de Manipulación Segura de Alimentos, que se desarrollará los días 18, 20, 22, 25 y 27 de agosto en la Estación de Tren, en el horario de 8:15 a 10:45 hs. La capacitación es de carácter obligatorio para quienes necesiten obtener el carnet habilitante para trabajar en el rubro alimenticio.

Como parte de esta propuesta, el 27 de agosto se dictará un módulo especial centrado en la manipulación de alimentos libres de gluten. Esta instancia busca promover buenas prácticas para garantizar la seguridad alimentaria de las personas con celiaquía y prevenir la contaminación cruzada.

Las inscripciones deben realizarse exclusivamente a través del sitio web oficial: www.9dejulio.gov.ar. El curso forma parte de una política de formación continua orientada a mejorar la calidad e inocuidad de los alimentos que se producen y consumen en la comunidad.

