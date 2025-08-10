Salud Mental: Abrió sus puertas el Hospital de Día en Lincoln

- Advertisement -

Ya comenzó a funcionar el Hospital de Día, un nuevo dispositivo del Servicio de Salud Mental del Hospital Municipal “Dr. Rubén Miravalle”, que tiene como objetivo brindar apoyo, contención y cuidado a personas que atraviesan padecimientos subjetivos o situaciones de consumo problemático de sustancias.

Este nuevo espacio está ubicado en el edificio del antiguo Hogar Virgen Niña (con acceso por calle Constancio Vigil) y fue acondicionado especialmente para desarrollar distintas actividades terapéuticas, comunitarias y laborales, coordinadas por profesionales del equipo de Salud Mental.

“El Hospital de Día viene a ofrecer un espacio de contención, un espacio de pertenencia, un espacio para aprender a hacer cosas y a convivir con la comunidad”, explicó la psicóloga Fernanda González, quien destacó que el dispositivo está pensado para contener y acompañar a los pacientes que más lo necesitan. En este sentido, se implementarán talleres como huerta, jardinería, carpintería y costura, entre otros, todos con enfoque terapéutico y también con una perspectiva de reinserción laboral.

En relación a este nuevo paso en la atención de la salud mental en Lincoln, el intendente Salvador Serenal resaltó el valor de sostener políticas locales que fortalezcan este tipo de iniciativas, incluso frente al contexto adverso a nivel nacional. “Pese al desmantelamiento que vienen padeciendo las políticas de salud a nivel nacional, desde el Estado municipal estamos dando un importante paso para fortalecer la atención de la salud psíquica y emocional de nuestros vecinos, respaldando y potenciando el trabajo del equipo de Salud Mental y ampliando la llegada para contener, acompañar y cuidar”, afirmó.

Desde la Secretaría de Salud aseguraron que el nuevo Hospital de Día continuará creciendo en propuestas e infraestructura, alineado con los principios de la Ley Nacional de Salud Mental, priorizando siempre una atención humanizada, comunitaria y centrada en los derechos de las personas.