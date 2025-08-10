Ochenta años después de Hiroshima: Japón resurgió de las cenizas y Argentina se hundió en sus propias brasas

- Advertisement -

Este pasado 6 de agosto se cumplieron 80 años del bombardeo atómico sobre Hiroshima.

En 1945, Japón estaba devastado: dos ciudades arrasadas por bombas nucleares, millones de muertos tras una guerra, su economía colapsada y su infraestructura reducida a escombros.

En ese mismo año, en el otro extremo del planeta, Argentina era uno de los países más prometedores del mundo, con una economía sólida, una población alfabetizada, una gran producción agrícola y una posición internacional envidiable. Ninguna guerra la azolaba

Hoy, ocho décadas después, Japón es una de las potencias económicas y tecnológicas más relevantes del planeta. Y Argentina, en cambio, atraviesa una de las crisis más profundas de su historia contemporánea. ¿Cómo se explica esta divergencia tan brutal?

Japón: del horror nuclear al milagro económico

El 6 y 9 de agosto de 1945, las bombas de Hiroshima y Nagasaki marcaron el final de la Segunda Guerra Mundial para Japón. El país quedó en ruinas: 210.000 personas murieron, miles más quedaron heridas o sufrieron los efectos de la radiación, y la moral nacional estaba destrozada. Sin embargo, a pesar del trauma, Japón emprendió una reconstrucción que asombró al mundo.

Impulsado por reformas estructurales, inversiones en educación, innovación tecnológica, disciplina social y una fuerte ética del trabajo, el país experimentó lo que se conoce como el “milagro japonés”. En los años 60 y 70, su economía creció a tasas récord. Se convirtió en líder mundial en electrónica, automóviles y robótica, y hoy es la tercera economía más grande del planeta. Japón no solo reconstruyó lo que la guerra destruyó: se reinventó como sociedad, como cultura y como potencia.

Argentina: de promesa mundial a crisis crónica

En 1945, Argentina estaba intacta. Había sido neutral en la guerra, tenía reservas de oro, una economía agrícola floreciente, una clase media creciente, universidades reconocidas y un nivel de vida similar al de varios países europeos. Buenos Aires era cosmopolita, moderna y culturalmente influyente. La Argentina tenía todo para despegar. Pero no lo hizo.

En lugar de apostar por la institucionalidad, la planificación y el desarrollo a largo plazo, el país cayó en ciclos de inestabilidad política, golpes militares, trampas electorales, crisis económicas y una grieta social cada vez más profunda. La inflación crónica, el endeudamiento, la pérdida de confianza en la moneda y el Estado, y el éxodo constante de talentos han sido síntomas de una enfermedad estructural que se repite.

Hoy, en 2025, el país enfrenta una situación límite: más del 50% de su población vive en la pobreza, su economía no logra estabilizarse, la inseguridad crece y millones de jóvenes buscan futuro fuera de sus fronteras. A 80 años de haber estado en una posición ventajosa, Argentina mira hacia atrás preguntándose en qué momento perdió el rumbo.

Dos caminos, una gran lección

La comparación entre Japón y Argentina no busca romantizar a uno ni demonizar al otro, pero sí sirve como espejo.

Japón mostró que, aún tras una catástrofe total, es posible reconstruir y avanzar si hay visión, unidad y responsabilidad. Argentina, en cambio, demuestra que el deterioro también puede ser autoinfligido, cuando se desperdician oportunidades, se socavan las instituciones y se apuesta al cortoplacismo.

El paso del tiempo no garantiza el progreso. Ochenta años pueden ser suficientes para levantarse de las cenizas o para consumirse en ellas.

El caso argentino interpela: ¿será capaz de aprender de su historia y cambiar su destino, o seguirá siendo una promesa eterna que nunca se concreta?

Todo dependerá de su pueblo y los guiadores de diseñar un proyecto común y trabajar en consecuencia para poner al país, al sur de Bolivia, en el camino de desarrollo y crecimiento que se merece.