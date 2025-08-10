Kicillof visitará Nueve de Julio para inaugurar obras ya finalizadas y entregar móviles policiales

- Advertisement -





El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitará el distrito de Nueve de Julio el próximo lunes 18 de agosto. La llegada del mandatario bonaerense se da en el marco de una nueva recorrida por distritos de la cuarta sección electoral, no afín a su espacio político donde prevé inaugurar obras ya finalizadas y en funcionamiento desde hace meses.

Según se adelantó a CN desde La Plata, Kicillof encabezará tres actos de inauguración. Uno de ellos será en la localidad de Patricios, donde se anunciará formalmente la habilitación de la red de gas – tal como ha informado CN junto al Delegado Carlos Guiotto-, cuya obra ya fue finalizada y cuyos vecinos han comenzado los trámites de conexión.

En la ciudad cabecera del distrito nuevejuliense, se realizará la inauguración del CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud) ubicado en la calle Alsina entre Chacabuco y Heredia. El edificio está finalizado desde hace siete meses y, aunque no había sido formalmente inaugurado, ya estaba en condiciones de ser utilizado. Otra de las paradas del recorrido será la Escuela de Estética N° 1, cuyo nuevo edificio también ya se encuentra listo para ser operativo.

Además, durante su paso por el distrito, el gobernador bonaerense tiene previsto realizar la entrega de móviles policiales, en el marco del acuerdo firmado en marzo pasado con la intendenta María José Gentile en la ciudad de La Plata. Esta entrega forma parte del fortalecimiento de la seguridad local con fondos provinciales.

Por otro lado, se supo que durante la visita oficial, el Ejecutivo local entregará a Kicillof una carpeta con el cuadro hídrico del partido, un tema de alta sensibilidad en la región ante la preocupación por el manejo del agua y las obras pendientes en materia de infraestructura hídrica.

La visita se enmarca en una estrategia de presencia territorial en distritos gobernados por la oposición, en medio del contexto político de cara a las próximas elecciones de medio término.