Nuevos Aires: un show aéreo de drones marca un hito en comunicación política

Este 8 de agosto, a las 20:00 horas, cuando recién se terminaba de presentar en Nueve de Julio la lista del espacio que encabeza el Concejal Nacho Palacios, la plataforma digital de gobierno NuevosAires.com fue oficialmente presentada con un impactante espectáculo aéreo en el que drones iluminaron el cielo sobre la traza de la General Paz, especialmente visible en la zona de San Martín.

La coreografía dibujó en el firmamento el mapa de la provincia de Buenos Aires, una corriente de aire como símbolo de cambio, y la leyenda NuevosAires.com, en una puesta visual inédita para la política bonaerense.

El evento coincidió con un día clave para la política nacional. Ese mismo día, el Gobierno Nacional hizo pública la Resolución ANAC 550/2025, que desregula el uso de drones en todo el país, abriendo nuevas posibilidades para su utilización. Además, se cumplió el plazo legal para la presentación de alianzas electorales de cara a las elecciones nacionales.

Nuevos Aires, al convertirse en el primer espacio político en utilizar drones para una acción de comunicación y campaña tras la desregulación, destacó la innovación de su propuesta. “Con esta acción, Nuevos Aires buscó enviar un mensaje claro: mientras el Gobierno anuncia el futuro, nosotros ya lo estamos volando”, afirmó la nueva fuerza en un comunicado oficial.

El hecho no solo marcó un hito en la utilización de tecnologías emergentes en la política argentina, sino que también dejó una impronta visual que será recordada por su impacto y creatividad.