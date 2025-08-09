Enérgico repudio del Bloque de Unión por la Patria al veto presidencial del aumento para jubilados

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Bloque de Concejales y Concejalas de Unión por la Patria expresó su profundo rechazo al veto del Presidente Javier Milei sobre la Ley N° 27.756, que proponía una modificación en la fórmula de movilidad jubilatoria con el fin de mejorar los haberes de millones de jubilados y jubiladas en todo el país.

A través de un Proyecto de Resolución, el bloque manifestó que la decisión del Ejecutivo Nacional constituye un acto “profundamente repudiable”, y denunció una total desconexión del Gobierno con la difícil situación que viven los adultos mayores en la Argentina.

“El veto no solo atenta contra los derechos económicos de los jubilados, sino también contra su dignidad. Es un mensaje claro de desprecio hacia una franja de la población que debería ser cuidada, reconocida y respetada”, sostuvieron desde el bloque.

Asimismo, remarcaron que los jubilados “no son un gasto, sino parte esencial de la historia y el presente del país”, por lo que exigieron un trato digno por parte del Estado, en lugar de “limosnas ni excusas tecnocráticas”.

Por todo esto, los concejales de Unión por la Patria reiteraron su más enérgico repudio a la decisión del Presidente Javier Milei de vetar la normativa que pretendía mejorar las condiciones de vida de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.