Cuenta DNI ofrece descuentos en agosto para sus usuarios en la Provincia de Buenos Aires

La billetera virtual Cuenta DNI renovó sus descuentos para agosto y ofrecerá beneficios a sus más de 10 millones de usuarios en toda la provincia de Buenos Aires. Uno de los descuentos más esperados es el 35% en carnicerías, granjas y pescaderías, que se aplicará los sábados 9 y 23 de agosto. El tope de reintegro es de $6.000 por persona, lo que equivale a $17.000 en consumos. Además de este descuento, Cuenta DNI ofrece otros beneficios durante todo el mes de agosto. Los usuarios pueden disfrutar de un 20% de descuento todos los viernes en comercios de cercanía, con un tope de $4.000 por persona por semana. También hay un 40% de descuento en ferias y mercados todos los días, con un tope de $6.000 por semana por persona.

Los usuarios también pueden aprovechar un 40% de descuento en universidades bonaerenses todos los días, con un tope de $6.000 por semana por persona. Además, hay un 40% de descuento en garrafas todos los días, con un tope de $12.000 por mes. En librerías, los usuarios pueden disfrutar de un 10% de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro. Cuenta DNI también ofrece la opción de pagar en 3 cuotas sin interés en comercios de cercanía no alimenticios, utilizando tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app. Con estos descuentos, Cuenta DNI busca brindar beneficios a sus usuarios y fomentar el uso de la billetera virtual en la provincia de Buenos Aires.