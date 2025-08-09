sábado, agosto 9, 2025
Nueve de Julio
General

Cuenta DNI ofrece descuentos en agosto para sus usuarios en la Provincia de Buenos Aires

Este sábado es el primero de agosto en los que la app del Banco Provincia ofrece un 35% de rebaja en consumos en estos locales.

La billetera virtual Cuenta DNI renovó sus descuentos para agosto y ofrecerá beneficios a sus más de 10 millones de usuarios en toda la provincia de Buenos Aires. Uno de los descuentos más esperados es el 35% en carnicerías, granjas y pescaderías, que se aplicará los sábados 9 y 23 de agosto. El tope de reintegro es de $6.000 por persona, lo que equivale a $17.000 en consumos. Además de este descuento, Cuenta DNI ofrece otros beneficios durante todo el mes de agosto. Los usuarios pueden disfrutar de un 20% de descuento todos los viernes en comercios de cercanía, con un tope de $4.000 por persona por semana. También hay un 40% de descuento en ferias y mercados todos los días, con un tope de $6.000 por semana por persona.

Los usuarios también pueden aprovechar un 40% de descuento en universidades bonaerenses todos los días, con un tope de $6.000 por semana por persona. Además, hay un 40% de descuento en garrafas todos los días, con un tope de $12.000 por mes. En librerías, los usuarios pueden disfrutar de un 10% de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro. Cuenta DNI también ofrece la opción de pagar en 3 cuotas sin interés en comercios de cercanía no alimenticios, utilizando tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app. Con estos descuentos, Cuenta DNI busca brindar beneficios a sus usuarios y fomentar el uso de la billetera virtual en la provincia de Buenos Aires.

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5943

