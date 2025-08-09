Celebrando la inclusión y la diversidad en la educación especial

- Advertisement -

Hoy, 9 de agosto, se celebra el Día Nacional de la Educación Especial. Esta fecha conmemora la creación de la Dirección de Educación Especial en 1949 y busca reconocer el trabajo y dedicación de los docentes que trabajan con estudiantes con discapacidades.

La Educación Especial es una modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades del sistema. Su objetivo es brindar atención educativa en casos específicos que no puedan ser abordados por la educación común, garantizando la trayectoria educativa de los estudiantes con discapacidades. La Educación Especial se rige por el principio de inclusión educativa, que busca eliminar las barreras para el aprendizaje y crear contextos educativos de equidad. También se basa en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y en la corresponsabilidad entre niveles y modalidades para garantizar su derecho a la educación.