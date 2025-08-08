La maternidad del Hospital Julio de Vedia sumó un sillón de parto de última gama

- Advertisement -

El hospital “Julio de Vedia”, en el municipio de 9 de Julio, recibió un nuevo sillón de parto por parte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Esta entrega se enmarca en la adquisición de 52 sillones distribuidos entre maternidades públicas bonaerenses, con una inversión total de $343.720.000, y responde al objetivo de mejorar la calidad de atención en el marco de la Ley N° 25.929 de Parto Respetado.

El mobiliario entregado cuenta con un diseño ergonómico que permite a las personas gestantes realizar todas las etapas del preparto, parto y recuperación en el mismo espacio. Esto favorece el contacto inicial con el/la recién nacido/a, la permanencia del equipo de salud y el acompañamiento elegido por la persona gestante.

La directora de Maternidad y Salud Perinatal, Delia Zanlungo, explicó que esta incorporación “apunta a garantizar una atención de calidad y cercana”. En tanto, el director ejecutivo del hospital, Alejandro Bitar, expresó que el nuevo sillón será destinado a la sala de parto respetado del establecimiento, destacando que esta iniciativa representa “un gesto más de los tantos que hubo desde el primer día de gestión de Axel Kicillof y de Nicolás Kreplak”.

Desde la cartera sanitaria provincial señalaron que estas mejoras permiten evitar la sobreutilización de intervenciones innecesarias como cesáreas, episiotomías o inducciones químicas, reduciendo riesgos para las personas gestantes y sus bebés, y promoviendo un modelo de atención centrado en los derechos y necesidades de quienes transitan el parto.