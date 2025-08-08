La Justicia Electoral defendió los cambios en el padrón y negó intentos de fraude

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Luego de la polémica por los cambios en el padrón electoral bonaerense, que generaron un cruce entre el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla y el gobernador Axel Kicillof, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) emitió un fuerte comunicado respaldando a los trabajadores del Fuero Electoral y rechazando las denuncias de posible fraude.

En el texto, titulado “Transparencia en el proceso electoral bonaerense”, la UEJN aseguró que “los cambios en los lugares de votación para los comicios de septiembre y octubre próximo” responden a un relevamiento técnico que se realiza desde hace años, y que “nunca incidieron en el ausentismo de los votantes, ya que se prioriza la cercanía al domicilio particular”.

“Los/as trabajadores/as de la justicia electoral federal de la Provincia de Buenos Aires, la cual representa más del 40% del padrón nacional, realizamos como todos los años un relevamiento de los establecimientos educativos (cerca de 19 mil) para determinar los más adecuados para los comicios”, explicaron, destacando criterios de accesibilidad y transporte público.

El comunicado subraya que “ante el cierre de alrededor de 170 establecimientos privados y el histórico incremento del padrón, se fueron realizando cambios”, sin afectar la participación electoral. Y concluye con una afirmación contundente: “¡LOS/AS JUDICIALES ELECTORALES SOMOS LOS GUARDIANES DE LA DEMOCRACIA!”

Relevamiento y controversia

Días atrás, el propio Ramos Padilla había señalado que las modificaciones respondieron a un trabajo coordinado con los 135 municipios, el RENAPER y la Dirección General de Escuelas, y que incluyó la incorporación de 500 nuevos establecimientos de votación, mayormente escuelas públicas.

Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral (CNE) advirtió que los cambios fueron “extemporáneos e imprevistos” y que afectaban al 80% de los lugares de votación. Por este motivo, ordenó dejarlos sin efecto en el partido de La Matanza.

Además, señaló que las modificaciones dispuestas por el Juzgado de La Plata “contradicen” la resolución CNE del 12 de diciembre de 2024, que establecía postergar cualquier cambio en la cartografía electoral hasta después del proceso nacional.

La resolución se enmarca en diversas presentaciones realizadas por autoridades distritales, entre ellas la Municipalidad de La Matanza y el propio gobernador Kicillof.