El Ministro de Transporte bonaerense presentó políticas de seguridad vial en Vedia y General Pinto

El Ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, recorrió los distritos de Vedia y General Pinto en el noroeste provincial, donde presentó una serie de políticas públicas centradas en el cuidado y protección de la ciudadanía. Durante su visita, se entregaron herramientas clave para la seguridad vial, como alcoholímetros, cascos y bicicletas, además de Pases Libres Multimodales, dirigidos a personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera.

En compañía de Valeria Arata, subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional y candidata a senadora por la Cuarta Sección, y de los intendentes de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, y de General Pinto, Fernando Rodríguez, Marinucci subrayó que la visita fue parte de un compromiso del Gobernador Axel Kicillof para acercar al Estado a cada uno de los 135 distritos bonaerenses.

“Que estemos recorriendo la Provincia es un pedido del Gobernador Kicillof, para llevar políticas públicas que cuiden a los vecinos y vecinas”, manifestó el Ministro, quien destacó la importancia de una política comprometida con los derechos de los ciudadanos. “Estamos ante un gobierno nacional que no respeta la democracia. Lo que representan esos modelos va en contra de los derechos que debemos garantizar”, agregó Marinucci, destacando la necesidad de proteger los derechos de los ciudadanos frente a posibles recortes de políticas públicas.

Marinucci también dejó claro que la visita no era una simple “excursión”, sino un esfuerzo concreto por defender los derechos de la población: “Venimos a garantizar derechos, no venimos de paseo. No estamos aquí para discutir si conviene o no conviene. Hay que defender derechos, y la motosierra no debe entrar a la Provincia”, sentenció.

En este mismo sentido, Valeria Arata destacó la relevancia de que un Gobierno provincial se acuerde de los pueblos del interior. “Estamos ante un Gobierno nacional que nos corta derechos, no nos acompaña y nos pega palazos. Nosotros venimos a traer derechos, para que una motosierra no corte nuestros sueños”, expresó la subsecretaria.

La visita también sirvió para entregar herramientas de seguridad vial, como cascos y alcoholímetros, y promover el uso de bicicletas como medio de transporte sostenible. Además, se distribuyeron Pases Libres Multimodales, que permiten el uso gratuito del transporte público y fluvial para personas con discapacidad y quienes estén en espera de un trasplante.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, subrayó la importancia de la presencia del Estado en estos distritos. “En nuestros pueblos todos los años tenemos que lamentar una pérdida por siniestros. Que el Estado provincial se haga presente en cada rincón llevando conciencia es lo que nos diferencia de otros sectores”, enfatizó Guerrera, señalando que estas acciones no deben ser vistas como un gasto, sino como una inversión en la seguridad y la vida de los bonaerenses.

Por su parte, el intendente de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, agradeció la visita y subrayó la importancia de contar con una gestión concreta en momentos donde se descalifica las necesidades de la gente. “Cuando un Ministro viene a traer gestión concreta, está honrando la política. En este momento, muchos se burlan de las necesidades de la gente. Por eso tenemos que ser fuertes y defender cada derecho”, concluyó Ferraris.

También estuvieron presentes en la visita Eduardo Feijoo, subsecretario de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, y los directores provinciales Sibila Botti y Cristian Vázquez.