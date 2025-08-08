Ariel Torrado Mosconi llamó a vivir la fe con autenticidad y valentía

Este viernes 8 de agosto, la comunidad católica de Nueve de Julio celebró con profunda devoción a su santo patrono, Santo Domingo de Guzmán. La misa central tuvo lugar en la catedral local y fue presidida por el Obispo Diocesano, monseñor Ariel Torrado Mosconi, quien dirigió un emotivo mensaje a los presentes.

En su homilía, el obispo destacó la figura de Santo Domingo como ejemplo de predicador incansable, entregado al servicio del Evangelio y profundamente comprometido con la verdad. “En tiempos donde reina la confusión, es necesario que los cristianos volvamos a las fuentes de nuestra fe y proclamemos la verdad de Cristo con valentía”, expresó.

La celebración contó con la presencia de autoridades civiles, representantes de instituciones locales y una multitud de fieles que colmaron el templo para agradecer y pedir la intercesión del santo patrono. También participaron miembros de distintas parroquias y comunidades rurales de la diócesis.

La festividad culminó con una procesión por las calles céntricas, donde la imagen de Santo Domingo fue acompañada por cantos, rezos y expresiones de gratitud.

Como cada año, la Fiesta Patronal no solo renueva la tradición religiosa del pueblo, sino que también fortalece los lazos comunitarios y el sentido de pertenencia de los nuevejulienses.