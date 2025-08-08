viernes, agosto 8, 2025
11.1 C
Nueve de Julio
viernes, agosto 8, 2025
11.1 C
Nueve de Julio
General

Alerta amarilla por temperaturas bajas extremas en la provincia de Buenos Aires

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas bajas extremas para varios distritos de la provincia de Buenos Aires, incluyendo La Plata, Berisso y Ensenada, y una franja costera de la Bahía de Samborombón. La alerta también afectará a otros distritos como Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio y Tordillo. El SMN advierte que las bajas temperaturas pueden ser peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo como niños y niñas, personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas. Para evitar complicaciones, el Ministerio de Salud recomienda:

– Evitar exponerse al frío prolongado
– Abrigarse con muchas capas de ropa liviana
– Generar calor corporal mediante el movimiento
– Mantener la casa calefaccionada de forma segura
– Evitar cambios bruscos de temperatura
– Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas

Es importante prestar especial atención a los grupos de riesgo y tomar medidas para prevenir problemas de salud. Si se siente afectado por el frío, no se automedique y consulte con un médico o diríjase al centro de salud más cercano.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5942

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR