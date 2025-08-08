Alerta amarilla por temperaturas bajas extremas en la provincia de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas bajas extremas para varios distritos de la provincia de Buenos Aires, incluyendo La Plata, Berisso y Ensenada, y una franja costera de la Bahía de Samborombón. La alerta también afectará a otros distritos como Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta Indio y Tordillo. El SMN advierte que las bajas temperaturas pueden ser peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo como niños y niñas, personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas. Para evitar complicaciones, el Ministerio de Salud recomienda:
– Evitar exponerse al frío prolongado
– Abrigarse con muchas capas de ropa liviana
– Generar calor corporal mediante el movimiento
– Mantener la casa calefaccionada de forma segura
– Evitar cambios bruscos de temperatura
– Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas
Es importante prestar especial atención a los grupos de riesgo y tomar medidas para prevenir problemas de salud. Si se siente afectado por el frío, no se automedique y consulte con un médico o diríjase al centro de salud más cercano.