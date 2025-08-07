jueves, agosto 7, 2025
General

Se inaugura la muestra ¿Qué ves, cuando me ves?

Se realiza hoy, viernes 8, en la Terminal de Ómnibus

0
En el marco del Mes de las Infancias, la dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio invita a la comunidad a recorrer la muestra “¿Qué ves cuando me ves?”, que se inaugura hoy, viernes 8, en la Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad.

La propuesta surge del trabajo realizado en los talleres para infancias coordinados por la docente y artista visual Agustina Acuña, y presenta una gran nube de 48 autorretratos construidos a partir de preguntas simples pero profundas:

¿Cómo me veo? ¿Cómo me ves? ¿Te acordás qué querías ser cuando eras niño/a? ¿Qué era importante para vos?

El proceso artístico incluyó elementos visuales que permitieron a cada niño y niña expresar su identidad, emociones, deseos y vivencias, creando una mirada sensible sobre el mundo interior infantil, y abriendo la posibilidad de conectar con temáticas universales desde una perspectiva genuina y creativa.

Agustina Acuña es docente y artista visual nuevejuliense, formada en Bellas Artes y con un posgrado en Arteterapia Transdisciplinaria y Desarrollo Humano en España.

Desde la Dirección de Cultura se invita a toda la comunidad a conocer y disfrutar de esta iniciativa que pone en valor el arte como herramienta esencial en los procesos educativos durante la infancia.

Más información: @cultura_9dejulio | @tallerdearte9dejulio

