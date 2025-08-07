San Cayetano y Santo Domingo: camino y lugar de fe en Nueve de Julio

- Advertisement -

Las fiestas patronales de San Cayetano y Santo Domingo se celebran este 7 y 8 de agosto con una marcada significación para la comunidad de 9 de Julio. En el espacio Modo Jubileo, emitido por Despertate (Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV), el Padre Daniel Camagna abordó con calidez el espíritu de estas festividades, destacando el simbolismo del camino y del lugar como claves de la vida de fe.

El camino, expresó el sacerdote, está íntimamente ligado a la peregrinación, al andar físico y espiritual, al proceso interior que las personas transitan en la búsqueda de sentido, consuelo y transformación. En este sentido, la tradicional procesión de San Cayetano de este año parte a las 15:00 horas desde la intersección de Heredia y Sarmiento, en una propuesta renovada que busca atravesar la ciudad desde nuevas rutas hasta llegar a la capilla del barrio Diamantina.

La festividad recuerda la fuerza devocional que San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, despierta durante todo el año. “Es un santo que se le pide siempre, no solo el 7 de agosto”, señaló Camagna, aludiendo a su presencia constante en hogares, panaderías y altares. Asimismo, recordó el rol de Mama Antula, recientemente canonizada, como figura clave en la difusión de esta devoción en el país. “Un santo trae a otro santo”, afirmó el padre Daniel, subrayando cómo esta mujer laica impulsó la espiritualidad popular en tiempos adversos, caminando desde Santiago del Estero hasta Buenos Aires, literalmente a pie, con fe y convicción.

El segundo pilar de esta reflexión fue el lugar, en referencia al sentido comunitario de la fe: “La fiesta patronal es la celebración de una comunidad. Así como el ser humano necesita de una familia para crecer, también la fe necesita de una comunidad para sostenerse y madurar”, explicó. En esta línea, el feriado administrativo del viernes 8 acompaña la fiesta de Santo Domingo, patrono de 9 de Julio, cuya misa central será a las 19:00 en la Catedral, presidida por el Obispo.

Con tono cercano, el padre Camagna compartió anécdotas que revelan el lado humano de las celebraciones: desde los perros que deambulan durante las misas sin molestar, hasta la tradicional taza de chocolate que muchas veces no llega a probar tras la procesión por su compromiso pastoral.

Al cierre del encuentro, también se adelantó la alegría de la diócesis por las tres ordenaciones sacerdotales que se celebrarán este mes, una bendición que no se daba desde 1988, cuando fueron ordenados conjuntamente tres jóvenes. “Dios llama como quiere, y a veces sorprende”, comentó en relación a dos de los próximos ordenandos: hermanos gemelos, ex estudiantes de agronomía, que hoy responden al llamado del sacerdocio.

