Restricciones en la recolección de residuos en Nueve de Julio debido al asueto administrativo

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que, debido al asueto administrativo que se llevará a cabo este viernes 8 de agosto en conmemoración del Día del Santo Patrono, se suspenderá la recolección de residuos domiciliarios en toda la ciudad. Esto significa que no se recogerán las bolsas de residuos domiciliarios en ningún barrio de la ciudad.

Además, se informa que no se recolectarán productos de carpidos, escombros y poda en la Zona 5 de la ciudad. Asimismo, tampoco se recolectarán residuos reciclables en el mismo sector. Es importante que los residentes de la ciudad tengan en cuenta esta información para planificar adecuadamente la disposición de sus residuos y evitar cualquier inconveniente. La Municipalidad pide disculpas por cualquier molestia que esto pueda ocasionar y solicita la colaboración de los ciudadanos para mantener la ciudad limpia y ordenada. Se espera que la recolección de residuos se restablezca con normalidad una vez que finalice el asueto administrativo.