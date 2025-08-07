jueves, agosto 7, 2025
12.6 C
Nueve de Julio
jueves, agosto 7, 2025
12.6 C
Nueve de Julio
General

Restricciones en la recolección de residuos en Nueve de Julio debido al asueto administrativo

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que, ante asueto administrativo que regirá este viernes 8 de agosto, al conmemorarse el Día del Santo Patrono, no se aplicará la recolección de residuos domiciliarios (bolsitas) en toda la ciudad.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que, debido al asueto administrativo que se llevará a cabo este viernes 8 de agosto en conmemoración del Día del Santo Patrono, se suspenderá la recolección de residuos domiciliarios en toda la ciudad. Esto significa que no se recogerán las bolsas de residuos domiciliarios en ningún barrio de la ciudad.

Además, se informa que no se recolectarán productos de carpidos, escombros y poda en la Zona 5 de la ciudad. Asimismo, tampoco se recolectarán residuos reciclables en el mismo sector. Es importante que los residentes de la ciudad tengan en cuenta esta información para planificar adecuadamente la disposición de sus residuos y evitar cualquier inconveniente. La Municipalidad pide disculpas por cualquier molestia que esto pueda ocasionar y solicita la colaboración de los ciudadanos para mantener la ciudad limpia y ordenada. Se espera que la recolección de residuos se restablezca con normalidad una vez que finalice el asueto administrativo.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5941

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR