Mejora de la seguridad vial en Nueve de Julio a través de la demarcación horizontal

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito, está llevando a cabo obras de demarcación horizontal en diferentes sectores de la ciudad. Estos trabajos comprenden la señalización de sendas peatonales, lomos de burro, cordones e indicaciones de circulación, con el objetivo de mejorar la visibilidad de los elementos y generar mayor seguridad vial.

Recientemente, los trabajos se concentraron en la Avenida Mitre y Agustín Alvarez, donde se realizaron tareas de demarcación para mejorar la seguridad y la circulación en estas importantes arterias de la ciudad. En los próximos días, se espera que similares tareas se efectúen en otros sectores de la ciudad, con el fin de garantizar una mayor seguridad vial para todos los usuarios de la vía pública. La Municipalidad recomienda a los conductores circular con precaución en las zonas donde se están realizando los trabajos, ya que es importante respetar las señalizaciones y las indicaciones de los trabajadores para evitar accidentes y garantizar la seguridad de todos. La demarcación horizontal es una medida importante para mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes.