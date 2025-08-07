Licencias de conducir: qué pasa con la falta de insumos, quién puede circular sin carnet físico y qué deben saber los vecinos de Nueve de Julio

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En diálogo con Despertate (Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus), Daniela Caresano —directora de la Oficina de Licencias de Conducir de 9 de Julio— brindó información clave sobre el estado actual del sistema de licencias en la ciudad, aclaró dudas frecuentes de los conductores y llevó tranquilidad a la comunidad frente a las demoras y escasez de insumos que se registran en varias jurisdicciones del país.

Licencia digital y constancia de trámite ante falta de insumos

Caresano explicó que el Ministerio de Transporte bonaerense emitió la Resolución 198/2024, que permite circular por todo el país con la licencia digital de la app Mi Argentina junto con la constancia de trámite aprobado, en caso de no tener la versión física por falta de insumos para imprimirla.

“Esta medida rige hasta el 30 de septiembre y podría extenderse si no se normaliza la situación”, afirmó. “Pero tiene carácter nacional, es decir, aplica para todo el territorio argentino”.

Ante la consulta sobre la conectividad en zonas rurales, recomendó realizar capturas de pantalla de la licencia digital y de la constancia de trámite aprobado, y destacó que en Nueve de Julio las entregas están al día, aunque no se descarta que la situación pueda cambiar en las próximas semanas si aumenta la demanda.

Exámenes, requisitos y cambios recientes

Para quienes desean obtener su primera licencia o renovarla tras más de 90 días vencida, sigue siendo obligatorio rendir examen teórico y práctico. Las pruebas teóricas se toman en el autódromo municipal y constan de 40 preguntas. Para el examen práctico, también se utiliza el autódromo, salvo excepciones como eventos deportivos.

Además, deben realizarse previamente los cursos online obligatorios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, incluyendo el de “Estrellas Amarillas”.

“Nos auditan desde La Plata, por eso es fundamental cumplir con los cursos. Son gratuitos, se hacen desde el celular o computadora, y deben presentarse impresos o desde el celular junto al DNI físico”.

Un dato importante: no se aceptan fotocopias ni DNI digital para los trámites presenciales. Si no puede asistir el titular, un familiar puede solicitar turno con la documentación correspondiente.

Mayores de 71 años y licencias profesionales

Para mayores de 71 años, la renovación es anual e incluye rendición de examen. Caresano aclaró que no se implementó aún ningún cambio que elimine esta exigencia, a pesar de lo que circuló a nivel nacional meses atrás.

Para licencias profesionales (transporte de carga o pasajeros), también deben presentarse antecedentes penales junto con el DNI y licencia. Este trámite se puede hacer sin turno previo en la oficina.

Además, explicó que el INTTI (Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional) fue eliminado, por lo que la licencia profesional emitida en 9 de Julio sigue teniendo validez nacional, y no es necesario realizar canje.

Turnos y contacto

Los turnos pueden solicitarse por correo electrónico a:

📩 [email protected]

(Se debe enviar foto del DNI y de la licencia, ambos lados, para recibir el turno asignado por mail).

“Es importante que quienes renuevan pidan turno con al menos un mes de anticipación. Este mes, además, hay dos feriados, y eso reduce los días hábiles”, recordó.

Charlas para conductores

También se dictan charlas presenciales en el autódromo para aspirantes a licencias. Aunque no son obligatorias, se recomienda asistir para evacuar dudas antes del examen. En agosto, la única charla será el día 20, debido a actividades en colegios y traslados a localidades como Quiroga y Dudignac, donde también se toman exámenes.

Cambio de domicilio: una alerta importante

Finalmente, la directora recordó que cualquier cambio en el DNI (domicilio, nombre, género, etc.) debe ser reflejado en la licencia dentro de los 90 días.

“Si no se hace dentro de ese plazo, se pierde la validez de la anterior licencia y el trámite debe hacerse desde cero, incluyendo examen teórico y práctico”, advirtió.

La oficina de Licencias de Conducir de Nueve de Julio funciona con normalidad, pero desde la Dirección recomiendan a los vecinos estar atentos a vencimientos, hacer los trámites con tiempo y cumplir con los requisitos exigidos por la Agencia Nacional.

Horarios y ubicación:

📍 Galería Italiana, local 12, Ciudad de 9 de Julio.

🕒 Atención por la mañana (consultar horarios actualizados).

Correo para turnos comunes:

📨 [email protected]

📨 Para profesionales: sin turno, con documentación completa.