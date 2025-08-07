Forestación urbana en Nueve de Julio: Un paso hacia la conciencia ambiental

- Advertisement -

El Rotary Club 9 de Julio ha entregado 96 árboles a la Municipalidad de Nueve de Julio con el objetivo de promover la conciencia ambiental y fomentar la forestación urbana en la ciudad. Como parte de este proyecto, 20 ejemplares de fresnos americanos fueron plantados en el predio del Autódromo Municipal, marcando el comienzo de una iniciativa que busca contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.

La plantación de árboles en espacios públicos es una acción concreta que refleja el compromiso del Rotary Club con el medio ambiente y la comunidad. El proyecto ya ha permitido la entrega de 178 árboles a instituciones de bien público del distrito, y se espera que continúe en diferentes espacios públicos de la ciudad en las próximas semanas. La forestación urbana no solo embellece la ciudad, sino que también juega un papel importante en la reducción de la contaminación del aire, la regulación del clima y la creación de hábitats para la biodiversidad. Al involucrar a la comunidad en la plantación y cuidado de los árboles, el Rotary Club 9 de Julio está promoviendo una conciencia ambiental desde el inicio de la vida y fomentando una cultura de responsabilidad y sostenibilidad en la ciudad. La colaboración entre el Rotary Club y la Municipalidad de Nueve de Julio es un ejemplo de cómo las organizaciones locales pueden trabajar juntas para mejorar el entorno y la calidad de vida de los ciudadanos. Se espera que esta iniciativa continúe creciendo y tenga un impacto positivo en la ciudad y su comunidad.