Feriado administrativo en 9 de Julio por las fiestas patronales

La Intendente Municipal de 9 de Julio, María José Gentile, ha decretado feriado administrativo para el día 8 de agosto en conmemoración de las Fiestas Patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán. Esta medida se tomó en virtud de la Resolución RESO-2025-326-GDEBA-MGGP del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El decreto establece que el feriado administrativo se aplicará en la ciudad de 9 de Julio el 8 de agosto, permitiendo a los empleados municipales disfrutar de la celebración de las Fiestas Patronales. El secretario de Gobierno refrenda el decreto, que será comunicado a quienes corresponda y registrado debidamente.

De esta manera, la ciudad de 9 de Julio se prepara para celebrar sus Fiestas Patronales con la debida importancia y solemnidad, y los empleados municipales podrán participar de las festividades sin tener que asistir a sus labores administrativas.