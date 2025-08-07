jueves, agosto 7, 2025
General

El Gobierno sufrió un duro revés en la Cámara de Diputados

La oposición le propinó 12 derrotas en una sesión maratónica. Se aprobaron más fondos para Universidades y el Garrahan y se rechazaron cinco DNU. Además, se forzaron varios temas a comisión, entre ellos la discusión sobre la investigación del caso $LIBRA.

0
La oposición en la Cámara de Diputados le propinó una de las derrotas parlamentarias más duras al Gobierno de Javier Milei, al unirse para imponer su agenda y ganar las 12 votaciones clave que se realizaron durante una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada de este jueves.

La jornada estuvo marcada por la tensión y los fuertes cruces, pero el resultado fue contundente: el oficialismo no pudo frenar la aprobación de dos leyes de alto impacto social, el rechazo a cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y el emplazamiento a comisiones para tratar otros cinco temas sensibles.

La Cámara baja aprobó el proyecto de ley de Financiamiento Universitario con 158 votos a favor. La iniciativa busca garantizar los recursos para las universidades nacionales y recomponer salarios.

También se aprobó la Emergencia Pediátrica (Ley Garrahan).  Con 159 votos afirmativos, se dio media sanción a la ley que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas.

La Cámara baja también rechazó cinco decretos clave de la reforma del Estado impulsada por Milei:

  • Organismos de Economía (DNU 462/25): Fue rechazado por 141 votos a 65. Disponía la disolución y transformación de distintos organismos dependientes del Ministerio de Economía.
  • Organismos de Transporte (DNU 461/25): Cayó por 138 votos a 65. Proponía la disolución, transformación y reorganización de entes de la Secretaría de Transporte.
  • Organismos de Cultura (DNU 345/25): Fue rechazado por 134 votos a 68. La norma afectaba a distintos organismos de la Secretaría de Cultura.
  • Banco Nacional de Datos Genéticos (DNU 351/25): La Cámara lo rechazó por 133 votos a 69. El decreto disponía la “transformación” del BNDG, una medida que había generado un fuerte repudio de los organismos de Derechos Humanos.
  • Marina Mercante (DNU 340/25): Fue rechazado por 118 votos a 77. Aprobaba el “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”.

Además, la oposición logró emplazar a las comisiones para que traten de forma obligatoria los dos proyectos de los gobernadores sobre coparticipación de ATN e Impuesto a los Combustibles; la emergencia en ciencia y tecnología; un proyecto sobre la enfermedad de Alzheimer; y el funcionamiento de la comisión investigadora de la estafa $LIBRA.

