El Gobierno oficializó el nombre de “Día del Niño”

El Gobierno nacional ha oficializado el establecimiento del “Día del Niño” el tercer domingo de agosto de cada año a través del Decreto 562/2025, publicado en el Boletín Oficial. Esta medida fue impulsada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) con el objetivo de unificar criterios en torno a la denominación de esta fecha tan significativa. La oficialización de esta fecha busca evitar confusiones y cambios de denominación que se venían registrando en distintas provincias y gobiernos locales, brindando coherencia institucional y claridad para las familias, comercios y organizaciones que cada año se suman a esta celebración.

En el marco del Día del Niño, la CAIJ dio inicio a una campaña solidaria de donación de juguetes, que comenzó con la entrega de 300 juguetes en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Esta acción continuará en otros hospitales pediátricos y comunidades del interior del país, como parte del compromiso del sector con el bienestar infantil y con el espíritu solidario que dio origen al Día del Niño. El Decreto 562/2025 destaca la importancia de promover y garantizar los derechos de los niños, y establece que la celebración del Día del Niño es una oportunidad para concientizar sobre estos derechos y promover la fraternidad y la comprensión entre los niños del mundo entero.