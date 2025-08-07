jueves, agosto 7, 2025
General

Crecimiento en las exportaciones agroindustriales en el primer semestre de 2025

Se destacan incrementos superiores al 20% de los complejos de arroz, foresto industria, girasol, limón, maní y trigo, dentro de los principales productos exportados.

Las exportaciones de productos agroindustriales de Argentina crecieron un 4,5% en volumen durante el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando un total de 54,4 millones de toneladas y un monto de US$ 23.290 millones. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, los principales complejos de exportación que impulsaron este crecimiento fueron el arroz, con un aumento del 109%, seguido por el maní con un 55%, la forestoindustria con un 36%, el trigo con un 29%, el girasol con un 27% y el limón con un 23%.

Otros productos que también mostraron incrementos significativos fueron las legumbres, con un 9%, las frutas de pepita con un 8% y la pesca y acuicultura con un 7%. Los granos de maíz y cebada, así como el aceite de soja, también registraron aumentos del 4% en el volumen exportado. En cuanto a los destinos de exportación, los principales países compradores de productos agroindustriales argentinos fueron Vietnam, Brasil, China, Arabia Saudita y Perú. Entre los productos que más crecieron en las exportaciones se destacan el azúcar, con un aumento del 145%, el girasol en grano con un 144%, la naranja con un 124% y el papel y cartón con un 122%.

