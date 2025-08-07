Corte de energía programado en la zona rural: Fauzón y El Tejar

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La CEyS Mariano Moreno informó que el próximo viernes 8 de agosto, entre las 09:00 y las 13:00 hs, se realizará un corte de energía programado por tareas de mantenimiento en la zona rural comprendida entre Fauzón y El Tejar.

La interrupción del servicio afectará el área delimitada en la imagen compartida por la cooperativa, marcada con líneas rojas. La medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

Desde la CEyS advirtieron que, en caso de condiciones climáticas adversas, las tareas serán postergadas hasta nuevo aviso.

🔌 Para más información, se recomienda seguir los canales oficiales de la cooperativa.

📍 #ceys9dejulio

⚠️ #corteprogramados